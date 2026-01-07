PUBLICIDAD

Deportes

Malcorra selló su llegada a Independiente: “Espero estar a la altura”

El volante ofensivo, quien quedó libre de Rosario Central, soltó sus primeras palabras como futbolista del “Rojo”.
Miércoles, 07 de enero de 2026 22:39
El mediocampista ofensivo Ignacio Malcorra aseguró que “espera estar a la altura” luego de superar la revisión médica y firmar este miércoles su contrato con Independiente hasta fines del 2026.

Según pudo recopilar la Agencia Noticias Argentinas en declaraciones para el canal oficial del conjunto de Avellaneda, el volante de 38 años soltó sus primeras palabras como futbolista del “Rojo” y viajará a Uruguay para sumarse al resto del plantel que se entrena bajo las ordenes de Gustavo Quinteros.

“Es una alegría inmensa estar en este club tan grande. Espero estar a la altura. Lo voy a disfrutar. Ojalá pueda ayudar al cuerpo técnico y a mis compañeros en el lugar que me toque. Voy a dejar todo dentro de la cancha”, dijo el ex Rosario Central, quien se fue libre de la institución a pesar de contar con una oferta para extender el vínculo.

Malcorra arribará al país charrúa para comenzar la pretemporada con los “Diablos Rojos” y aspirar a decir presente en la serie de amistosos que deberá afrontar el equipo ante Alianza Lima (sábado 10 de enero), Everton de Viña del Mar (13/01) y Montevideo Wanderers (16/01).

“No soy de hablar mucho pero dentro de la cancha traté de representar los colores de la mejor manera. Gracias por dejarme ser parte de su hermosa historia”, dijo el centrocampista al momento de despedirse del cuadro canalla donde disputó 133 partidos en los que marcó 22 goles y repartió 25 asistencias.

