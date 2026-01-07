El adiós del Rayo: Advíncula cierra su ciclo en Boca y prepara el regreso a Perú

El fútbol tiene esos cierres inesperados donde la lógica del mercado cede ante el pulso de las emociones. Tras cuatro años y medio de transpirar la camiseta azul y oro, Luis Advíncula decidió que su etapa en Boca Juniors llegó al punto final. No fue una salida por la puerta de atrás, ni un conflicto contractual de los que suelen poblar los titulares; fue, en cambio, la resolución de un hombre de 35 años que entendió que el ciclo de la máxima exigencia en Argentina ya le entregó todo lo que tenía para dar.

La noticia, aunque se venía madurando en el hermetismo de su círculo íntimo desde finales del año pasado, sacudió los pasillos de Boca Juniors. El peruano, dueño de una potencia física que le valió el apodo de "Rayo", formalizará la rescisión de su contrato en las próximas horas, a pesar de que su vínculo legal se extendía hasta diciembre de 2026.

El peso de la pertenencia

La balanza de Advíncula no se movió por una cuestión de números, sino de raíces. El interés persistente de Alianza Lima dejó de ser un rumor para transformarse en un plan de vida. En las últimas horas, las gestiones se aceleraron: la brecha económica se acortó y el deseo de jugar en el fútbol de su país terminó de inclinar la decisión. Para el lateral, volver a Perú no es un retroceso, sino la oportunidad de cerrar su carrera bajo el calor de su gente y con la tranquilidad que el ecosistema xeneize rara vez permite.

El legado de un guerrero en el Maracaná

Si algo definirá el paso de Advíncula por el club, será su resiliencia. Disputó 169 partidos oficiales y fue parte de la conquista de 4 títulos. Sin embargo, su imagen quedó grabada a fuego en la retina del hincha durante la Copa Libertadores 2023.

En aquella edición, el peruano no solo fue el lateral derecho; fue el goleador inesperado y el alma del equipo en los momentos críticos. Su golazo de zurda en la final ante Fluminense en el Maracaná, que puso el empate transitorio, quedará como el punto más alto de su rendimiento. Aquella tarde, Advíncula demostró que estaba a la altura de las citas históricas, ganándose un respeto que trascendió cualquier crítica por su irregularidad defensiva.

El cierre de una etapa

El último tramo de su estadía no fue sencillo. El paso del tiempo y el surgimiento de nuevas opciones, como la consolidación de Juan Barinaga, lo llevaron a perder la centralidad en el once titular. Ese desplazamiento deportivo, sumado al desgaste natural de pertenecer a una institución que demanda el 100% de la salud mental y física cada domingo, terminaron de sellar su partida.

Boca pierde a un referente, a un jugador de Selección y a un profesional que, con aciertos y errores, siempre entendió la idiosincrasia del club. Ahora, el predio de Ezeiza aguarda la firma final para despedir a un futbolista que supo transformar los murmullos iniciales en aplausos, y que ahora elige el camino del retorno a su hogar.

Los números del peruano en Boca