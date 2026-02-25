PUBLICIDAD

25 de Febrero
Temporal en Brasil
Iluminación
aniversario de san martín
siniestro vial en las lajitas
El Tunal
La Libertad Avanza
Salud
Nacionales

Lavigne se reunió con legisladores de La Libertad Avanza y desmintió versiones sobre la producción de bananas

El secretario de Coordinación Productiva de la Nación, Pablo Lavigne, mantuvo un encuentro con legisladores nacionales oficialista y negó públicamente declaraciones atribuidas sobre la producción de bananas.
Miércoles, 25 de febrero de 2026 17:35
Legisladores nacionales salteños de La Libertad Avanza mantuvieron una reunión de trabajo con el secretario de Coordinación Productiva de la Nación, Pablo Lavigne, para abordar la realidad de las economías regionales, con especial foco en la cadena de producción de banana en el norte argentino.

Del encuentro participaron los senadores Emilia Orozco y Gonzalo Guzmán Coraita, junto al diputado nacional Carlos Zapata. Según se informó, durante la reunión se analizó el funcionamiento del sector y el impacto de versiones que circularon en los últimos días sobre supuestas declaraciones del funcionario.

La polémica se originó a partir de interpretaciones difundidas en redes sociales y publicaciones periodísticas, que Lavigne desmintió públicamente en la red X, donde afirmó que “la reunión nunca existió” y que no realizó las afirmaciones que se le adjudicaron. En ese marco, también se conoció que el secretario se comunicó con el productor Salvador Muñoz para aclarar la situación y destacar la calidad y competitividad de la producción local.


Tras el encuentro, los legisladores destacaron la “claridad técnica y conceptual” del funcionario y valoraron el enfoque en políticas destinadas a fortalecer la producción y el empleo. En la misma línea, subrayaron la necesidad de dejar atrás la controversia y concentrarse en resultados concretos para el desarrollo de las economías regionales.

"Conversamos sobre la situación de las economías regionales y, particularmente, sobre las versiones que circularon en torno a la producción de banana en el norte argentino. El Secretario nos detalló el contexto y el funcionamiento de esa cadena productiva, así como el origen de interpretaciones que no reflejan con precisión la realidad", expresó en redes sociales, Carlos Zapata.

"Valoramos la claridad técnica y el enfoque en políticas concretas para fortalecer la producción y el empleo. El desafío es dejar atrás el ruido y concentrarnos en resultados", añadió el legislador salteño.


 

