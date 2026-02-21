Carlos Zapata: "Hay zánganos que se autoperciben obreros"

El diputado nacional Carlos Zapata se refirió a la sesión en la Cámara baja en la que se aprobó la reforma laboral, defendió los principales cambios incorporados al proyecto y cuestionó el accionar de los bloques opositores durante el debate. El legislador también se refiriró a la situación que se vivió afuera del Congreso y recordó los incidentes que hubo durante la sesión en el Senado. "Francamente no había trabajadores, eran los revoltosos de siempre. Y yo llegué a la siguiente conclusión: pude verificar que existe una nueva clase de Therians que son los zánganos que se auto perciben obreros. No contribuyen al enriquecimiento en la producción de la colmena", disparó.

Zapata sostuvo que el kirchnerismo y la izquierda intentaron "hacer fracasar la sesión" y generar "un clima de caos que llevase al levantamiento".

En relación con el banco de horas, lo definió como "un real progreso" y sostuvo que amplía la posibilidad de organización entre empleador y trabajador. Explicó que permite distribuir la jornada por acuerdo entre las partes. "Son mayores opciones y mayores facilidades. Acá todo es consensual", afirmó.

Sobre la modificación en la base de cálculo de las indemnizaciones, recordó que la ley de 1974 fijaba "un mes de sueldo por cada año de servicio" tomando como referencia la "mejor remuneración mensual, normal y habitual". Señaló que, con el tiempo, la jurisprudencia incorporó otros conceptos no previstos expresamente en el texto original.

"La mayoría de las normas traen claridad, traen precisión en la determinación de indemnizaciones", sostuvo, y vinculó la reforma con la intención de reducir litigiosidad. En ese contexto, cuestionó a sectores sindicales y abogados laboralistas y afirmó: "Se acaba el curro".

En cuanto al Fondo de Asistencia Laboral (FAL), rechazó que su implementación implique un riesgo para el sistema previsional. Explicó que las jubilaciones se financian con aportes y con transferencias del Estado nacional cuando los recursos resultan insuficientes. "No hay un desfinanciamiento de la caja de previsión", aseguró.