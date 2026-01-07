PUBLICIDAD

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
19°
7 de Enero,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

Rally Dakar 2026
Clima en Salta
Especial
Temporal en el Valle de Lerma
El clima en Salta
Clima en Salta
Inundación en la ruta 68
Temporal en el Valle de Lerma
Clima en Salta
Independiente
Rally Dakar 2026
Clima en Salta
Especial
Temporal en el Valle de Lerma
El clima en Salta
Clima en Salta
Inundación en la ruta 68
Temporal en el Valle de Lerma
Clima en Salta
Independiente

DÓLAR OFICIAL

$1485.00

DÓLAR BLUE

$1515.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Espectáculos

El nuevo flequillo de Sadie Sink que marca una nueva etapa en su carrera, luego de Stranger Things

La actriz se hizo un cambio de look tras dejar atrás su papel en la exitoria serie Stranger Things.
Miércoles, 07 de enero de 2026 23:10
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

El nuevo look de Sadie Sink no pasó desapercibido y llega en un momento clave de su carrera tras ocho años siendo Max Mayfield en Stranger Things.

Notas Relacionadas

La actriz comienza a dejar atrás esa etapa para dar paso a una versión más madura y definida de sí misma. El cambio estético funciona casi como una declaración simbólica de un cierre y, al mismo tiempo, un nuevo comienzo.

La presentación oficial de este giro estilístico se dio durante su paso por The Tonight Show Starring Jimmy Fallon. Allí, algo distinto destacaba en su inconfundible melena pelirroja y era un flequillo cortina, tendencia que vuelve a imponerse con fuerza, aunque en una versión suave y actual.

El diseño del flequillo está cuidadosamente trabajado con desfilado, liviano y con una longitud que roza las cejas en el centro y se extiende progresivamente hacia los laterales. Esta estructura enmarca la mirada sin ocultarla y aporta frescura, movimiento y un aire juvenil.

El responsable del corte es el estilista Tommy Buckett, quien compartió el resultado en sus redes sociales. El look se completa con una melena larga en capas suaves, especialmente trabajadas en el frente para generar continuidad con el flequillo y evitar contrastes marcados.

Más allá de la tendencia, el nuevo look de Sink conecta con su presente personal y profesional, ya que es para escribir un nuevo capítulo lejos del personaje que la lanzó a la fama.

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD