Final de Stranger Things: a qué hora se estrena el último capítulo de la serie en Argentina por Netflix

La plataforma de streaming Netflix lanza este miércoles el capítulo final de la quinta y última temporada de Stranger Things, poniendo fin a una de las producciones más icónicas de la última década. En Argentina, el estreno sigue la lógica de los lanzamientos globales de la compañía y estará disponible a partir de las 22 horas.

El horario local responde a la sincronización con el horario del Pacífico, fijado a la medianoche en California, Estados Unidos. Los fanáticos de la saga creada por los hermanos Duffer han mantenido el hermetismo en las redes sociales para evitar filtraciones sobre el destino de los personajes principales en su batalla final contra Vecna.

Ante la masividad del evento, se espera un pico de tráfico en los servidores de la plataforma durante las primeras horas de la mañana del 1 de enero.

Este episodio final promete cerrar los arcos narrativos iniciados en 2016 y resolver los misterios pendientes sobre el "Mundo del Revés".

Con una duración especial que supera la de un largometraje convencional, el cierre de la serie se posiciona como el evento televisivo más importante del cierre de 2025, marcando el retiro definitivo de Hawkins de la pantalla chica.