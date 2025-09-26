El Senado aprobó el Plan de IA

El Senado aprobó, con dictamen favorable de las comisiones de Inteligencia Artificial y de Educación, un proyecto de ley que establece la implementación del Plan de Alfabetización y Formación en Inteligencia Artificial (IA) en la provincia. La iniciativa, que ahora pasará a la Cámara de Diputados en revisión, busca garantizar que estudiantes y docentes de todos los niveles accedan a conocimientos vinculados a esta tecnología disruptiva.

El plan combina dos proyectos: uno impulsado por el senador Juan Cruz Curá, que garantiza la enseñanza de IA en los niveles primario y secundario, tanto en instituciones públicas como privadas, y otro presentado por el senador Gustavo Carrizo, que apunta a la formación docente continua en la materia.

Entre sus objetivos centrales se encuentran el desarrollo de un marco curricular específico, la creación de espacios de innovación educativa con proyectos y laboratorios, y la difusión de principios de uso responsable y ético de la IA, resguardando la transparencia y la protección de datos personales. También se propone establecer alianzas con universidades, centros de investigación y empresas tecnológicas, así como reducir la brecha digital en zonas rurales, de alta montaña y comunidades originarias.

La iniciativa contempla, además, campañas de sensibilización comunitaria y la puesta en marcha de programas piloto en escuelas seleccionadas, para evaluar la pertinencia y efectividad de los recursos antes de una implementación masiva.

Con esta decisión, Salta se convierte en la primera provincia del país que creó una comisión específica sobre Inteligencia Artificial, seguida por Santa Fe.