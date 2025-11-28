"El Plan Güemes ya sacó más de 6.000 kilos de droga"

Preguntado ayer por un nuevo operativo en el municipio que gestiona Adrián Zigarán dijo varias cosas importantes en una entrevista en Radio Salta entre esas cosas habló de 6 toneladas de cocaína que pasaron por su municipio y de la nueva tecnología narco: los drones, de los cuales aseguró que pueden transportar hasta 100 kilos de droga.

Zigarán dijo: "El pueblo tiene seis cuadras por seis, la parte selvática es de norte, sur, este, oeste, o sea, acá en el norte todo es selva, ahí interceptaron a un grupo que llevaba, de noche, casi 500 kilos, 460 kilos. Eso, por un lado. Ese es el fruto del plan Güemes que ya sacó más de 6.000 kilos de cocaína que salió de acá, de Aguas Blancas, y fue interceptado cerca o lejos, pero sigue siendo la principal ruta del narcotráfico argentino.

Y por otro lado -dijo- acá se comercializan drones agropecuarios que tranquilamente llevan 100 kilos de líquido o sólido para fumigar. Entonces, no es sólo derribar avioneta es el tema hoy, sino que hay que estar preparado para otro tipo de cuestiones que vuelan a baja altura y que hasta un chiquito de 10 años los manejan. Los drones podrían ir salteando de puesto en puesto, llevando hasta 100 kg de carga".

Luego agregó: "Vos lo podés importar de China, esas las cosas se ocupan para lo bueno y lo malo. Creo que tendrán que trabajar Gendarmería o Prefectura, no sé qué área de seguridad, también para interceptar este tipo de drones, porque acá fumiga todo el mundo. Usan avionetas, pero ya están incorporando drones especiales, que deben salir en el mercado entre 30.000 a 50.000 dólares, pero que para el narcotráfico deben ser monedas".