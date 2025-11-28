Premio Bitácora de Oro para el turismo de Salta

Salta fue galardonada con el Premio Bitácora de Oro, el reconocimiento federal que desde hace casi dos décadas distingue a los destinos, empresas y organismos más destacados del turismo nacional. La terna "Destino Nacional Mejor Promocionado" estuvo conformada por Córdoba, Jujuy y Salta, resultando esta última ganadora del Premio Bitácora de Oro, lo que realza aún más el valor de la distinción obtenida.

La entrega se realizó la noche del miércoles ante un auditorio colmado de empresarios, autoridades nacionales, cámaras turísticas y medios especializados, en una ceremonia que se consolida como una referencia ineludible para el sector. La ministra de Turismo, Manuela Arancibia, recibió el reconocimiento en nombre de la provincia, acompañada por la secretaria de Turismo, Nadia Loza, y la subsecretaria de Promoción y Marketing Turístico, Laura Alcorta.

Durante la premiación, Arancibia expresó: "Este galardón es el resultado del enorme trabajo que venimos realizando para posicionar a Salta en los principales mercados emisores, fortalecer la promoción y mostrar nuestra diversidad cultural, natural y turística. Que sean los referentes del sector, los periodistas y los operadores quienes reconozcan nuestro trabajo, lo vuelve aún más significativo."

Dentro de las acciones que fortalecieron la presencia de Salta en los principales mercados emisores, la campaña "Salta Resalta" jugó un rol determinante en la construcción del posicionamiento que hoy reconoce la industria turística nacional. Diseñada como propuesta conceptual para la temporada de invierno, la campaña puso en valor la identidad única de la provincia, destacando su diversidad de experiencias y una impronta que la diferencia claramente del resto del país.

El eje central está en la palabra "resaltar", convertida en una afirmación directa: Salta resalta con sus vinos, con sus sabores, con sus paisajes, con su cultura. Cada atributo representa una dimensión clave de la oferta turística provincial.