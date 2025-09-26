¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

26 de Septiembre,  Salta, Centro, Argentina
Especial

El futuro de la movilidad llega a Salta con el nuevo Chevrolet Spark 

Viernes, 26 de septiembre de 2025 20:19

Este domingo 28 de septiembre, de 10 a 22 hs, el El Punto Shopping, en Av. Finca  Yerba Buena Km 12.1, San Lorenzo Chico, se convertirá en el epicentro de la  innovación automotriz. 

Dycar Chevrolet invita a los salteños a vivir una experiencia única: una Jornada de Test Drive, que permitirá disfrutar de los últimos modelos de la marca. 

El gran protagonista será el Spark 100 % eléctrico, símbolo de la nueva movilidad  urbana: silencioso, ágil, cero emisiones y con la tecnología que marcará el camino  del futuro. 

Quienes asistan podrán conducirlo y descubrir la sensación de manejar un auto  totalmente eléctrico, algo inédito en la región. 

Una gama completa para todos los estilos 

Además del Spark, los visitantes podrán apreciar los vehículos más destacados de  Chevrolet: 

Silverado: la pick-up insignia de la marca, robusta y lista para el trabajo y la  aventura. 

S10: potencia, capacidad y tecnología para el trabajo y la aventura.

Tracker: la SUV más elegida de su segmento, con tecnología y seguridad de  última generación. 

Onix: el sedán que redefine el estándar de conectividad y eficiencia. 

Los asesores de Dycar estarán presentes para guiar a los interesados y responder  todas sus consultas sobre prestaciones, planes de financiación y disponibilidad. 

Un domingo lleno de atractivos 

La Jornada de Test Drive coincidirá con un evento muy especial: el Gentleman’s  Drive, un tradicional encuentro internacional en el que dueños de autos clásicos,  vestidos de traje, recorren la ciudad y culminan su trayecto en El Punto. El cruce entre el glamour de los autos de época y la innovación de los nuevos  Chevrolet promete convertirse en un espectáculo imperdible para toda la familia. 

Una experiencia segura y con cupos limitados 

Para participar de los test drives, los interesados deberán presentar carnet de  conducir vigente. 

Por cuestiones de seguridad, los cupos son limitados y estarán sujetos a  disponibilidad horaria el día del evento

El objetivo es que cada prueba se realice en condiciones controladas, con el  acompañamiento de los asesores de Dycar y respetando las normas de seguridad  vial.

Una invitación a probar el futuro hoy 

“Queremos que los salteños puedan sentir lo que significa manejar un auto  eléctrico y conocer la evolución de nuestra gama. Por eso pensamos esta jornada  como una experiencia cercana, abierta y segura”, destacó el equipo de Dycar  Chevrolet.
 

 

 

