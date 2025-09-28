VIDEOS. Marruecos sorprendió a España e Italia debutó con triunfo en el Mundial Sub-20

Alcanzaste el límite de notas gratuitas inicia sesión o regístrate .

Marruecos derrotó 2-0 a España con goles de Yassir Zabiri y Gessime Yassine, mientras que Italia venció 1-0 a Australia gracias a Mattia Mannini.

España cayó 2-0 ante Marruecos en el primer encuentro del Grupo C de la Copa del Mundo Sub-20. Tras esta derrota, la “Roja” se quedó con el último lugar de su grupo. Mientras que "Los Leones del Atlas" obtuvieron el primer lugar.

Los dos goles del conjunto comandado por el director técnico Mohamed Ouahbi fueron realizados por Yassir Zabiri y Gessime Yassine.

Durante el transcurso del primer tiempo, ambos equipos demostraron una gran insidada que derivó en un dinamismo de idas y vueltas. Pero, las fallas en las oportunidades claras de conversión sentenciaron un frustrante 0-0 en el marcador del estadio Nacional Julio Martínez Prádanos.

En el segundo tiempo del encuentro, Marruecos desplegó una sólida estrategia ofensiva que sorprendió a las líneas defensivas de España.

A los 9 minutos, el conjunto africano abrió el tanteador. Yassir Zabiri recibió un pase preciso que lo dejó solo con un claro mano a mano con el arquero Fran González, quien no pudo achicar el ángulo de disparo del marroquí y sufrió el 1-0.

Cuatro minutos después, Marruecos amplió su ventaja en el marcador. Othmane Maamma reliazó un pase preciso que cayó en los pies de Gessime Yassine, el extremo empujó la pelota al fondo de la red y concretó el 2-0 que selló el triunfo marroquí sobre los españoles.

El triunfo de Italia

Italia superó 1-0 a Australia y se quedó con el segundo lugar del Grupo D. El gol que definió el encuentro fue realizado por el lateral derecho de 19 años, Mattia Mannini.

Durante los primeros 45 minutos del partido, la selección juvenil italiana liderada por el director técnico Carmine Nunziata desplegó una sólida estrategia ofensiva que genero diversas chances claras de gol.

A los 10 minutos, la “Azzurri” abrió el marcador del estadio Elías Figueroa Brander. Mattia Mannini ejecutó un disparo preciso desde los doce pasos y concretó el 1-0.

En la segunda parte del duelo, Italia regresó al terreno de juego con una actitud que se observó en el desarrollo de la ofensiva. Pero, las imprecisiones en las definiciones sellaron un simple 1-0.