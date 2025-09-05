El reemplazante de Colapinto, Paul Aron, fue último en la práctica libre 1 del GP de Italia de F1, que dominó Hamilton con Ferrari

La única verdad es la realidad. Y eso quedó en claro en la práctica libre 1 del Gran Premio de Italia de Fórmula 1, en la que Paul Aron, reemplazante de Franco Colapinto en Alpine solo por esta tanda, hizo un trompo y quedó último. En tanto, los pilotos de Ferrari Lewis Hamilton y Charles Leclerc encabezaron el 1-2 en Monza.

Hamilton se quedó con la primera posición gracias a su vuelta en la que registró un tiempo de 1m20s117/1000, mientras que Leclerc terminó como su escolta, al finalizar a solo 169/1000. Este resultado ilusiona de cara a lo que resta en el fin de semana a los tifosis de Ferrari, en un año verdaderamente para el olvido para la escudería más ganadora en la historia de la Fórmula 1. La gran sorpresa de la sesión fue el español Carlos Sainz, de Williams, quien terminó en la tercera posición.

En lo que respecta a los pilotos que pelean por el título, el neerlandés Max Verstappen (Red Bull) finalizó cuarto, Lando Norris (McLaren) fue sexto y su compañero Oscar Piastri, líder del campeonato, le cedió su auto en la práctica libre 1 a Alex Dunne.

Esta sesión no contó con la participación de Colapinto, quien le cedió su Alpine al estonio Paul Aron por las pruebas obligatorias para rookies. Su reemplazante de turno no pudo redondear una muy buena actuación y terminó último, a dos segundos de Hamilton, mientras que el otro piloto oficial del equipo, el francés Pierre Gasly, finalizó 18°.

La práctica libre 2 del GP de Italia, que ya contará con la presencia de Colapinto, comenzará a las 12 del mediodía (hora de Argentina).