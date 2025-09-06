Colapinto tuvo una buena actuación y terminó 14° en la práctica libre 3 del GP de Italia

Alcanzaste el límite de notas gratuitas inicia sesión o regístrate .

08:34 ¡Terminó la práctica libre 3!

El ganador de la sesión fue el británico Lando Norris (McLaren), mientras que Colapinto tuvo una gran actuación y terminó 14°.

08:30 ¡Gran vuelta de Colaipnto!

El argentino hizo una muy buena vuelta sobre el final de la sesión, que le permitió escalar hasta el 14° puesto, a solo 703 milésimas del líder Norris.

08:29 Colapinto mejora su tiempo, pero sigue en las últimas posiciones

El argentino está 19°, a menos de un segundo del líder en su mejor vuelta.

08:06 Los Alpine siguen sufriendo en Monza

Colapinto y Gasly ocupan la penúltima y última posición, a falta de solo 24 minutos para el final de la práctica libre 3. De todas maneras, el argentino solo giró con neumáticos duros, que son los más lentos, por lo que mantuvo un buen ritmo.

07:50 Colapinto se acomoda en la práctica libre 3

El argentino marcha 10º en la práctica 3, luego de 20 minutos de sesión.

07:41 Colapinto, uno de los primeros en salir

Luego de 10 minutos de sesión, Colapinto es uno de los tres pilotos que registró una vuelta.

07:33 ¡Empezó la práctica libre 3!

Los pilotos ya giran en el Autódromo Nacional de Monza.

El piloto argentino Franco Colapinto (Alpine) protagonizó una muy buena actuación en la práctica libre 3 del Gran Premio de Italia de Fórmula 1, en la que finalizó 14°.

Colapinto, quien venía de terminar último este viernes en la práctica libre 2, registró una vuelta rápida de 1:20,034 y quedó a solo 703 milésimas del ganador de la sesión, que fue el británico Lando Norris (McLaren).

El argentino tuvo buenas sensaciones desde el comienzo de la sesión, ya que realizó muy buenas vueltas con neumáticos duros, que son los más lentos, con los que probó girar en ritmo de carrera y con su monoplaza bien cargado de combustible.

Sobre el final de la sesión, Colapinto montó neumáticos blandos para simular vueltas de clasificación y allí registró este gran tiempo que le permitió incluso sacarle 213 milésimas a su compañero de equipo en Alpine, el francés Pierre Gasly, que terminó 18° al igual que en las dos sesiones de entrenamientos anteriores.

La práctica libre 3 fue extremadamente pareja, ya que los 20 terminaron con menos de un segundo de diferencia en sus mejores vueltas, por lo que se espera una clasificación ajustadísima y sin margen de error para ningún piloto.

En lo que respecta a las primeras posiciones, Norris le sacó solo 21 milésimas a su escolta, el monegasco Charles Leclerc (Ferrari), mientras que en la tercera y cuarta posición finalizaron el australiano Oscar Piastri (McLaren) y el neerlandés Max Verstappen (Red Bull).

La clasificación del GP de Italia, que se corre en el “Templo de la velocidad” de Monza, comenzará a las 11 de la mañana.

Fuente: NA