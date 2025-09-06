A cuánto va a estar el dólar después de las elecciones según el banco en el que trabajó Luis Caputo

El banco de inversión estadounidense JP Morgan, entidad donde trabajó el ministro de Economía Luis Caputo, elaboró un informe "crucial" sobre el impacto de las elecciones legislativas de este domingo 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires. El reporte define dos posibles resultados y pronostica que, en el escenario adverso, el dólar podría saltar.

El informe, que también destacó una inflación de agosto en torno al 2% mensual y una suba del 35% en las jubilaciones reales (vs. noviembre de 2023), analiza la pelea de LLA por "arrebatarle la provincia al kirchnerismo". Según supo Noticias Argentinas, el banco considera que el resultado electoral definirá si las tasas de interés reales pueden "empezar a aflojar".

Escenario 1 (Base): Victoria de LLA o derrota ajustada

El "escenario base" (considerado el más probable por la entidad) contempla una victoria de La Libertad Avanza o una derrota por una ventaja "ajustada" del kirchnerismo (igual o menor al 5%).

Si esto ocurre, el mercado reaccionaría positivamente, la actividad podría "retomar una tendencia positiva en el cuarto trimestre" y el Gobierno se encaminaría a una victoria en las elecciones nacionales de medio término de octubre.

Escenario 2 (Adverso): Dólar a $1.460

El segundo escenario, que JP Morgan ve con "probabilidad baja", es una victoria contundente de Fuerza Patria (kirchnerismo) por más de cinco puntos porcentuales.

Si se cumple este escenario, el informe advierte que la reacción del mercado el lunes será negativa y el tipo de cambio "subiría hasta el límite de la banda", que el propio banco ubica actualmente en los $1.460.

La entidad aclara que este escenario adverso solo sería factible si la tasa de participación electoral es "muy baja (igual o inferior al 50%)", lo que, aseguran, beneficiaría al "bastión peronista" en contra del Gobierno nacional.