PUBLICIDAD

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
8 de Septiembre,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

#MilagroParaElMundo2025
elecciones legislativas en provincia de Buenos Aires
consumo de drogas
Código Procesal Penal de Salta
producción de petróleo
#MilagroParaElMundo2025
elecciones legislativas en provincia de Buenos Aires
consumo de drogas
Código Procesal Penal de Salta
producción de petróleo

DÓLAR OFICIAL

$1380.00

DÓLAR BLUE

$1370.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Nacionales

Efecto elecciones: Se disparó el dólar cripto

La divisa digital superó los $1.400. Se espera una semana movida.
Lunes, 08 de septiembre de 2025 01:48
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

Tras conocerse la derrota de La Libertad Avanza (LLA) en las legislativas bonaerenses, un dato encendió las alarmas en el mercado. El "dólar cripto", una cotización clave cuando los bancos y casas de cambio están cerrados experimentó ayer una fuerte disparada. La divisa digital aceleraba la suba y superaba largamente los $1.400, alcanzando el techo de la banda de flotación ($1.470).

Esto preanunciaría que hoy la divisa norteamericana experimente una suba cuando a las 10 abran los mercados.

Esta cotización empezó a despegarse del cierre oficial de la moneda el viernes último, una variable considerada clave por el equipo económico conducido por el ministro Luis Caputo.

Según el portal CriptoYa -que promedia cotizaciones de diez bolsas o exchanges de intercambio y cotización de activos virtuales-, a medida que trascendía que el peronismo se había impuesto en la principal provincia del país, subía su cotización. Ese precio promedio subió y durante la mañana de ayer se mantuvo en los $1.400. Una vez que se conocieron los primeros resultados se ubicó sobre los 1.400 pesos.

En cuanto a los "stablecoins", que cotizan a la par con la divisa de EEUU y se pueden tomar como un aproximado al valor del dólar en territorio virtual, las cotizaciones eran de $1.392 para Tether, la stablecoin más difundida y de mayor capitalización de mercado, e igual valor para Dai. Un poco más alto cotizaban la USD Coin ($1.401) y USDC o "Lift dollar" a $1.402 por unidad.

Alrededor de las 21:10, con los primeros escrutinios oficiales que confirmaba la amplia victoria del peronismo, la cotización trepaba a $1.406 y seguía subiendo. Las cotizaciones en alza son directamente proporcionales a los datos que ratifican la derrota de LLA en el distrito que tiene a casi la mitad del padrón electoral.

Julián Serrano, CEO de Bitso, dijo que algunos portales cripto llegaron a pedir hasta $1.450. La cotización más elevada era la de Cocos MEP, en $1.470, anticipando una semana realmente movida.

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD