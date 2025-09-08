PUBLICIDAD

Caso Leonel Francia
Pamela Calletti
Elecciones 2025
Copa Sudamericana
Elecciones 2025
El clima en Salta
Lali Espósito
Marianel Mirra
Milagro en Salta
Eliminatorias Sudamericanas
Espectáculos

Marianela Mirra y José Alperovich estarían esperando un bebé juntos

Según reveló Fernanda Iglesias, la ex Gran Hermano estaría iniciando un tratamiento para quedar embarazada.
Lunes, 08 de septiembre de 2025 19:23
Marianela Mirra y José Alperovich habrían decidido dar un paso más en su relación de años y estarían apostando por formar una familia juntos. Según trascendió, la ex ganadora de Gran Hermano y el ex Gobernador de Tucumán estarían empezando un tratamiento de fertilidad. 

A pesar de haber terminado su relación meses atrás, la mediática sorprendió a todos al mostrarse conviviendo junto al político en su departamento de Puerto Madero, donde cumple prisión domiciliaria por la condena de abuso sexual de su sobrina.

Según reveló la periodista Fernanda Iglesias en Puro Show, ahora la pareja estaría planeando formar una familia juntos y en búsqueda de quedar embarazados. Cuando la pareja tuvo su crisis y la ex GH salió a defenestrar al ex gobernador, uno de sus puntos era “no querer engendrar hijos en la cárcel”.

Ahora que el político goza de la prisión domiciliaria, ese no sería un motivo más de pelea. 

La semana que pasó Mirra se fue a inseminar para tener un hijo con Alperovich”, contó la periodista.

Y especificó sobre el procedimiento: “Hicieron un tratamiento de fertilización in vitro”.

 

Temas de la nota

Temas de la nota

