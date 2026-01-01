PUBLICIDAD

1 de Enero,  Salta, Centro, Argentina
Calor en Salta
armamento militar
Medio ambiente
accidente en machu pichu
Maxi López
cortes en la ruta 68
Lionel Scaloni
Nació el primer bebé
Municipios

El primer bebé de 2026 nació a las 0.10 en Metán y se llama Santino

La madre es una menor de edad que dio a luz a un niño prematuro de seis meses de gestación en el hospital Del Carmen.

Adrián Quiroga
Jueves, 01 de enero de 2026 12:01
El primer bebé de 2026 de la provincia de Salta nació en el hospital del Carmen de Metán a las 0.10 de este 1 de enero y luego fue trasladado, por prevención, al Materno Infantil de Salta capital.

La madre es una menor de edad y su familia está muy feliz. El niño se llama Santino y tuvo seis meses de gestación, por lo que nació prematuro y requirió una atención especial.

“Mi hija Yazmin tiene 14 años y el padre del bebé tiene la misma edad. Ella es muy chica, pero esto es una bendición de Dios para nosotros y estamos muy contentos. Nunca nos imaginamos comenzar el año de esta manera”, dijo a El Tribuno, con mucha alegría, la abuela de Santino, Antonia Roldán, una vecina del barrio Nuevo Hogar de Metán.

“El bebé nació a las 0.10 de la madrugada de hoy en el hospital Del Carmen de Metán y pesó 1.8 kilogramos. Tenía seis meses de gestación, le pusieron oxigeno y lo colocaron en una incubadora”, confirmó.

Por prevención el niño fue trasladado en una ambulancia de alta complejidad al hospital Materno Infantil de Salta capital. “Yo lo acompañé a nuestro bebé Santino en la ambulancia y llegamos como a las 7 de la mañana. Los doctores me dijeron que está teniendo una buena evolución y que está bien, al igual que mi hija que quedó internada en el hospital Del Carmen.

Los dos están bien gracias a Dios”, dijo Antonia.

El Año Nuevo llegó en paz

El Año Nuevo llegó en paz en San José de Metán, pero arrojaron una gran cantidad de pirotecnia de alto impacto, sin respetar las ordenanzas vigentes, por lo que se deberá seguir trabajando en la concientización.

“No hubo accidentes ni quemados por pirotecnia. La salida de los bailes se desarrolló con normalidad y no hubo incidentes”, confirmó el jefe de la Comisaría 1 de Metán, Fortunato Coria.
 

