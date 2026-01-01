La confesión de Luciano Benavides en el Dakar: cómo llega a esta edición, expectativas y qué pasa si gana

Luciano Benavides consiguió dos de los títulos más difíciles en el mundo motor: en 2019 fue ganador del Mundial de Rally Cross Country Junior y en 2023 se quedó con el máximo título en la categoría élite. Sin embargo, el Rally Dakar por ahora le es esquivo y si bien cuenta con un cuarto puesto en la general de 2025, su máxima aspiración es llevarse el beduino.

A su novena participación llega "al límite", después de un duro golpe en el Rally de Marruecos que casi lo margina de esta edición, tiene confianza y tiró una bomba: "Si gano el Dakar capaz no alargue tanto mi carrera". Todo en esta entrevista exclusiva de El Tribuno.

¿Cómo llegás con las lesiones que tuviste en la previa al Dakar?

Con las lesiones llego bien, al límite. No llego al 100% que quisiera, pero la rodilla está estable y el hombro también, así que va a ser luchar todos los días y cuando llegue el momento de fatiga, compensar con la parte mental. Creo que no voy a tener problemas en cuanto a las lesiones e hice un trabajo muy fuerte para recuperarme, en tiempo récord, con ligamentos aún sin operarme, así que vamos a darle con todo.

Es el primer Dakar sin tu hermano Kevin como competidor en la misma categoría, ¿eso te libera o te presiona más?

Que sea el primer Dakar sin Kevin en motos me libera más que presiona. Me libera porque sobre todo en el último Dakar pensé mucho en la lesión que había tenido y ahora, al quedar yo solo en la categoría, me deja más tranquilo.

En la última edición quedaste a un paso del podio, ¿vas por ese objetivo o el gran objetivo es ganar el Dakar y sacarte la espina?

En la última edición quedé cuarto con sabor a poco y con la sensación de haberme quedado corto para ese podio. Me fui con sabor amargo por no estar entre los tres primeros y sentía que lo merecía. Quedé con la sensación de que me faltó. Quiero dar el 100% todos los días, desde el día y si hago eso, sé que el podio es muy posible. Ganar es la frutilla del postre, pero la realidad es que nunca toqué el podio, así que si subo voy a estar contento. Y si gano sería cumplir el sueño más grande que es el número 1.

Alguna vez Kevin dijo que iba a dejar la moto cuando gane el Dakar, ¿vos estás enfocado en ganarlo y pasar a otra categoría o te ves muchos años más arriba de las dos ruedas?

Kevin le prometió a mis viejos hace unos años, pero no cumplió mucho la promesa porque siguió varios años más y volvió a ganarlo con otra marca . Yo también les había dicho que cuando ganara mi mayores objetivos y sueños, quizás tomaba la decisión de dejar. En caso que se me de en esta edición, quizás continuaría por menos tiempo, por un año más.

Soy consciente que si logro ganar ese tan preciado Dakar me cambiaría mucho la cabeza y no alargaría tanto mi carrera y en caso que no, seguiría peleando hasta que se me de.

¿Es un alivio que no se corra en el Empty Quarter, el desierto de arena continua más grande del mundo, y que no esté la crono de 48 horas?

Creo que la carrera va a ser mucho más intensa y no se definirá hasta el final. Si bien el Empty Quarter a mí me encantaba, porque las dunas son lo que más me gustan, hoy no era mi fuerte por la rodilla y porque ahí la rodilla sufre un poco más.

También porque la diferencia del Empty Quarter si ganás un día, al día siguiente vas a perder. Entonces las diferencias no son muchas. Respecto a las 48 horas, en el último año invirtieron el orden de largada y terminamos todos los pilotos juntos.

Se perdió un poco la emoción de la carrera, se hicieron muchas diferencias ese día y considero que volviendo a la etapa maratón normal va a ser mucho más interesante. Más que nada porque habrá dos etapas maratón, una la primera semana y la otra en la segunda. Creo que va a estar más peleado el Dakar.