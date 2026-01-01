PUBLICIDAD

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
19°
2 de Enero,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

verano en salta
Los Infernales Vóley
Torneo de verano 2026
música
Festival de la Trucha
La entrevista
Fiestas de Fin de Año
verano en salta
Los Infernales Vóley
Torneo de verano 2026
música
Festival de la Trucha
La entrevista
Fiestas de Fin de Año

DÓLAR OFICIAL

$1480.00

DÓLAR BLUE

$1530.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Deportes

Oficialmente, lanzan hoy el triangular de verano con Gimnasia, Central y Chaco For Ever

El torneo se disputará entre el 23 y el 30 de enero y servirá como preparación para la temporada oficial de los equipos participantes.
Viernes, 02 de enero de 2026 00:42
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

Llegó la hora. Hoy, a partir de las 11 horas en la sede de la Liga Salteña de Fútbol  se presentará oficialmente el Torneo de Verano Salta 2026 que se disputará en el estadio Martearena. 
Estarán presentes autoridades de la Agencia Provincial Salta Deportes y de los clubes participantes entre otros.
Cabe destacar que el torneo se llevará a cabo con un triangular de verano que reunirá a Central Norte, Gimnasia y Tiro y Chaco For Ever, equipo que también se encuentra en la Primera Nacional y formará parte de la zona A con el cuervo. El torneo se disputará entre el 23 y el 30 de enero y servirá como preparación para la temporada oficial de los equipos participantes.
La competencia comenzará el viernes 23 con uno de los partidos más esperados por los hinchas locales: el clásico salteño entre Central Norte y Gimnasia y Tiro. El encuentro inaugural se jugará en el estadio Padre Ernesto Martearena, escenario habitual de los grandes eventos futbolísticos de la provincia.
El martes 27, Central Norte se medirá ante Chaco For Ever y finalmente, el viernes 30, el albo y Chaco For Ever chocarán para cerrar el triangular. 
El triangular de verano permitirá a los cuerpos técnicos observar el rendimiento de sus planteles, sumar rodaje competitivo y probar variantes tácticas de cara a los compromisos oficiales que se avecinan.

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD