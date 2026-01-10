PUBLICIDAD

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
16°
10 de Enero,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

Rosario de Lerma
Campo Santo
Colonia Santa Rosa
Autos de coleccion
Uber en salta
Agencia Provincial Salta Deportes
Corte de Justicia de Salta
Vacunación
Rosario de Lerma
Campo Santo
Colonia Santa Rosa
Autos de coleccion
Uber en salta
Agencia Provincial Salta Deportes
Corte de Justicia de Salta
Vacunación

DÓLAR OFICIAL

$1490.00

DÓLAR BLUE

$1505.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Espectáculos

Un verano de ferias, creatividad y encuentro en la Usina Cultural

Con entrada libre, desde hoy y los sábados próximos, será la experiencia.
Sabado, 10 de enero de 2026 00:57
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

Durante el verano, la Usina Cultural, España y Juramento, se convierte en un punto de encuentro donde confluyen colores, ideas y comunidad a través de una programación especial de ferias temáticas.

Notas Relacionadas

La propuesta invita a habitar la plaza de una manera distinta, con entrada libre y gratuita, todos los sábados de 17 a 23, y está pensada para disfrutar en familia y con amigos.

Cada jornada despliega un universo y reúne a emprendedores, artistas y proyectos creativos que ofrecen productos originales y experiencias para todos los públicos. El ciclo comienza este sábado con la Feria Infantil, una tarde dedicada a las infancias y las familias, con juguetes, juegos didácticos, libros, indumentaria, accesorios y propuestas lúdicas que promueven el juego y el compartir.

Los próximos sábados

El sábado 17 de enero será el turno de la Feria Mística y Bienestar, orientada al equilibrio y al autoconocimiento, donde se podrán encontrar productos holísticos, terapias alternativas, astrología, tarot, sahumerios, piedras y diversas propuestas vinculadas al bienestar corporal y espiritual.

El 24 llega la Feria de Culturas Alternativas, con moda, arte independiente, música, accesorios, ilustración y expresiones que celebran identidades diversas y auténticas.

La programación cierra enero el sábado 31 con la Feria Universo Literario, dedicada al mundo de las letras, que reúne libros, editoriales independientes, fanzines, poesía, narrativa, ilustración literaria y proyectos editoriales.

El 7 de febrero será la Feria Fandoms Musicales, un espacio pensado para fans de bandas, artistas y géneros musicales, con merchandising, arte, indumentaria, objetos coleccionables y creaciones inspiradas en distintos universos sonoros.

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD