VIDEO. Mataron a un turista argentino en Tulum, fue baleado en un tiroteo

Un turista argentino de 37 años fue asesinado a balazos en el Cenote Vésica, en Tulum, en un nuevo episodio de violencia que sacudió a uno de los principales destinos turísticos del Caribe Mexicano. El hecho se produjo el viernes 9 de enero por la tarde y fue confirmado oficialmente el sábado 10 por el Hospital General IMSS-Bienestar de Playa del Carmen.

La víctima fue identificada como Jonatan Emanuel Minucci. De acuerdo con reportes médicos y policiales, recibió múltiples impactos de bala en el cuello, el rostro, los brazos y el tórax, lesiones que resultaron fatales pese a la atención de emergencia.

El ataque ocurrió en el Cenote Vésica, uno de los espacios naturales más promocionados de la región, pocas horas antes del inicio de un festival de música electrónica. Testigos indicaron que hombres armados llegaron en motocicleta y abrieron fuego contra un grupo de tres personas. En el lugar se escucharon al menos ocho detonaciones, presuntamente de un arma calibre 9 milímetros.

Como consecuencia del tiroteo, resultaron heridos Deyran de Jesús “N”, de 30 años y oriundo de Veracruz, y Saúl “N”, de 34 años, empleado federal de conciliación y arbitraje con residencia en la Ciudad de México. Ambos permanecen bajo observación médica.

Otro hecho similar ocurrió horas antes

La violencia no se limitó a ese episodio. Horas antes, alrededor de las 5 de la mañana del mismo viernes, otro ataque armado se produjo durante el Festival Tehmplo, donde seis disparos causaron la muerte de una persona y generaron una estampida entre los asistentes. Se trata del segundo hecho violento vinculado a eventos turísticos en menos de 48 horas en la zona.

La reiteración de ataques armados en fiestas y sitios de alto perfil volvió a poner en cuestión la imagen de Tulum como destino seguro. En el denominado “Noveno Municipio”, la experiencia de exclusividad que atrae a turistas internacionales se ha visto empañada por una escalada de violencia atribuida a disputas del crimen organizado, en un contexto de mayor presión y detenciones impulsadas por el gobierno federal.

El asesinato de un ciudadano extranjero y el atentado que dejó herido a un funcionario federal encendieron alertas en el sector turístico y en ámbitos diplomáticos. El consulado argentino ya fue notificado del caso de Minucci para iniciar los trámites de repatriación y brindar asistencia a sus familiares.