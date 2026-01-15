PUBLICIDAD

Salta
Rally Dakar 2026
Dakar 2026
Caida de árboles
La caída de Maduro
Javier Milei
María Corina Machado
Clima en Salta
Gustavo Sáenz
Nacionales

El FMI destacó el ritmo de acumulación de reservas

Subrayó que está por encima del ritmo previsto.
Jueves, 15 de enero de 2026 20:41
El Fondo Monetario Internacional (FMI) destacó el ritmo de acumulación de reservas que está realizando el Banco Central y anunció que la revisión del programa en curso se realizará en febrero.

“La acumulación de reservas comenzó a un ritmo acelerado, lo cual es muy bueno”, señaló la portavoz del organismo Julie Kozack durante una conferencia de prensa en Washington.

La vocera destacó que “las compras excedieron el 5% del volumen cambiario la mayoría de los días”.

Desde el lunes 4 de enero, a lo largo de ocho ruedas cambiarias, el Banco Central compró US$ 515 millones.

Por otro lado, anunció que la misión para la primera revisión del programa en curso será en febrero, pero sin una fecha aún confirmada.

Asimismo, Kozack dijo que todavía no está cerrado el programa de actividades de Krislatina Georgieva en el Foro Mundial de Davos, por lo cual no estaba en condiciones de informar sobre un encuentro con el presidente, Javier Milei.

