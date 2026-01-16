Comienza la Novena a San Francisco de Sales, patrono de periodistas y escritores

Del 16 al 24 de enero se desarrollará en Salta la Novena en honor a San Francisco de Sales, patrono de los periodistas y escritores, una propuesta religiosa que convoca especialmente a trabajadores de la comunicación de distintos ámbitos, estudiantes y a la comunidad en general. Las celebraciones tendrán lugar en la Vicaría San Francisco de Sales, ubicada en barrio Periodista, con misas diarias a las 20.

La novena es organizada por la Parroquia María Reina y cada jornada estará dedicada a una intención particular, vinculando la espiritualidad del santo con los desafíos éticos y profesionales del periodismo actual. A lo largo de los nueve días, se invita de manera especial a distintos sectores del ámbito comunicacional, desde periodistas gráficos, radiales y televisivos, hasta trabajadores de medios digitales, comunicadores comunitarios, periodistas especializados y estudiantes.

El inicio será hoy, viernes 16 de enero, con una jornada dedicada a la familia y una invitación especial a periodistas gráficos que se desempeñan en diarios y revistas impresas. El sábado 17, la oración estará centrada en los enfermos, con la participación de periodistas radiales y una misa que incluirá imposición de manos.

El domingo 18, la novena rezará por las instituciones y convocará a periodistas televisivos. El lunes 19, la intención será la comunidad parroquial, con un llamado especial a comunicadores digitales y trabajadores de portales web y redes sociales. El martes 20, dedicado a los trabajadores, estará orientado a periodistas de investigación y escritores vinculados a proyectos de largo aliento.

El miércoles 21, la oración será por los adultos mayores y convocará a periodistas institucionales de organismos públicos, empresas, sindicatos, ONG y universidades. El jueves 22, dedicado a los jóvenes, se invitará a periodistas especializados en áreas como salud, economía, justicia, deportes, ciencia, cultura, género y ambiente.

El viernes 23, la novena rezará por los fieles difuntos y convocará especialmente a periodistas comunitarios que ejercen en barrios, pueblos y comunidades. Finalmente, el sábado 24 de enero, día dedicado a las vocaciones, estará destinado a estudiantes de periodismo. Ese día, la misa de las 20 será presidida por el arzobispo de Salta, monseñor Mario Cargnello, y a las 21 se realizará un festival solidario.

Las actividades culminarán el domingo 25 de enero, día de San Francisco de Sales, con una procesión que partirá a las 19 desde la parroquia María Reina hacia la Vicaría San Francisco de Sales. A las 20 se celebrará la misa central.

Desde la organización destacaron que San Francisco de Sales es considerado un referente de la comunicación respetuosa, clara y responsable, valores que inspiran esta novena en un contexto marcado por la inmediatez y el impacto de las redes sociales.



