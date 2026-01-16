Pesca ilegal en el río Carabajal: secuestran redes y ejemplares de sábalo en Rosario de Lerma

El río Carabajal, uno de los cursos de agua que atraviesan el departamento Rosario de Lerma, volvió a quedar en el centro de la escena por un operativo que puso el foco en la protección del ecosistema y el uso responsable de los recursos naturales. Lejos de un hecho aislado, la intervención se inscribe en una serie de controles orientados a frenar prácticas que comprometen el equilibrio ambiental en la provincia.

Durante tareas de prevención y fiscalización, personal de la Sección Policía Rural y Ambiental de El Carril detectó a una mujer realizando pesca ilegal mediante el uso de una red tipo paradora, un arte expresamente prohibido por la normativa vigente. Según se informó, este tipo de red genera un impacto directo sobre la fauna del río al impedir la selectividad en la captura y afectar a distintas especies en simultáneo.

Como resultado del procedimiento, se procedió al secuestro de la red y de varios ejemplares de la especie sábalo que ya se encontraban sin vida, además de otros elementos de interés para la causa. La infracción fue encuadrada en el artículo 91 de la Ley Contravencional, que sanciona las conductas que dañan el ambiente y los recursos naturales.

La actuación quedó bajo la órbita de la Unidad Fiscal Contravencional, con intervención del Juzgado de Garantías 6, que deberá avanzar con las medidas correspondientes para determinar responsabilidades y eventuales sanciones.

Desde el ámbito ambiental remarcan que la pesca con redes en ríos del Valle de Lerma no solo vulnera la ley, sino que también afecta los ciclos reproductivos y la sustentabilidad de las poblaciones de peces, impactando en actividades tradicionales y en el equilibrio del ecosistema local.