Luz y gas: 7,5 millones de hogares quedan sin subsidio

El Gobierno nacional puso en marcha ayer un nuevo esquema de subsidios energéticos focalizados que reemplaza el sistema de segmentación por niveles de ingresos implementado durante la gestión de Alberto Fernández. La medida implica una quita o reducción de la ayuda estatal para cerca de 7,5 millones de hogares en todo el país y apunta a disminuir de manera progresiva el gasto del Tesoro en luz y gas.

La decisión había sido adoptada el año pasado, se sometió a consulta pública tras las elecciones legislativas y comenzó a aplicarse con el inicio de 2026, el tercer año de mandato de La Libertad Avanza. Si bien el nuevo esquema ya está vigente, los aumentos en las tarifas se verán reflejados en las próximas semanas, ya que el Enargas y el ENRE deben elaborar los nuevos cuadros tarifarios, que estarían listos hacia mediados de enero.

Los datos oficiales

Según datos oficiales, los subsidios a la energía pasaron de representar el 1,41% del PBI en 2023 al 1,01% en 2024 y a cerca del 0,6% en 2025. Para este año, el objetivo del Ejecutivo es llevarlos a alrededor del 0,5%, lo que implicaría un ahorro fiscal estimado entre US$650 y 1.000 millones.

La medida fue oficializada mediante el Decreto 943/2025 y alcanza a los hogares que reciben subsidios a la energía eléctrica, al gas natural, al gas propano por redes y al gas licuado de petróleo envasado en garrafas de 10 kilos. El Gobierno argumentó que el objetivo es garantizar el acceso al consumo energético indispensable para los usuarios residenciales más vulnerables.

La normativa elimina la segmentación en tres niveles de ingresos y establece solo dos categorías: hogares con subsidio y hogares sin subsidio, definidos en función de ingresos, patrimonio y condición socioeconómica.

En ese marco, se creó el Registro de Subsidios Energéticos Focalizados (ReSEF), que utilizará la base de datos del actual RASE. Los usuarios ya inscriptos no deberán volver a registrarse, aunque podrán actualizar su información mediante declaración jurada.

El beneficio cubrirá el 50% de un consumo base de electricidad y gas, con topes diferenciados según la época del año.