Informe de CAME: Salta, por debajo de Jujuy y no figura entre los destinos destacados del verano

La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) difundió esta semana un informe nacional sobre la ocupación hotelera durante la primera quincena de enero que volvió a mostrar un desempeño muy fuerte en los principales destinos turísticos del país, con altos niveles en plazas de naturaleza y ciudades con eventos y propuestas consolidadas. Llamativamente, en ese relevamiento Salta ni siquiera aparece mencionada entre los destinos destacados, un dato que encendió alertas en el sector local, sobre todo porque la provincia hoy exhibe una ocupación del 35%, muy por debajo de Jujuy que tiene una ocupación del 62% y que si figura en el informe.

Según el informe, Puerto Iguazú superó el 82% de ocupación, con picos del 85%, más de 68 mil arribos y más de 200 mil pernoctaciones, mientras que Ushuaia alcanzó el 88% y ya proyecta un 83% para la segunda mitad del mes, impulsada por festivales, actividades al aire libre y el arribo de cruceros internacionales. También se destacaron Oberá, Tandil, Colón, Gualeguaychú, Mendoza capital y Bariloche, todas con registros cercanos o superiores al 80%. En la Patagonia neuquina, Villa La Angostura, Traful y San Martín de los Andes reportaron ocupación plena, y en Córdoba, Carlos Paz llegó al 90% y Santa Rosa de Calamuchita al 95%. En ese contexto, el promedio provincial cordobés mostró incluso ingresos turísticos un 20% superiores a los del año pasado.

Un segundo grupo de destinos mantuvo niveles medios pero estables, propios del turismo regional y de escapadas cortas, con ocupaciones entre el 60% y el 75%. Chascomús promedió el 62% con estadías de tres noches; Río Negro alcanzó un 75% general, con picos del 85% en hoteles; Mar del Plata llegó al 60%; Entre Ríos cerró con un promedio del 70% y picos superiores al 90% en localidades con fiestas y eventos masivos. En el Norte, Tafí del Valle, San Javier y la Quebrada de Humahuaca iniciaron la temporada con reservas por encima del 70%, consolidando un verano con fuerte movimiento turístico.

Además, el relevamiento de CAME identificó un tercer grupo de destinos que comenzaron la temporada con niveles más bajos, pero con señales claras de recuperación. Puerto Madryn registró un 35% promedio en la primera quincena, aunque con un 50% de reservas y una proyección cercana al 70% para el promedio mensual, apalancada en una agenda intensa de ferias gastronómicas, eventos culturales, actividades deportivas y propuestas teatrales. Posadas inició con un 40%, con fuerte presencia de turismo de paso y decisiones de último momento; Corrientes promedió el 55%, Tucumán el 43% y Santiago del Estero el 36%, con picos asociados a festivales y encuentros culturales.

Bariloche, uno de los destinos que creció en verano.

En los destinos termales y emergentes de Santiago del Estero, como Termas de Río Hondo, Villa Ojo de Agua y Sumampa, la ocupación osciló entre el 50% y el 70%, con mejoras notorias los fines de semana y durante eventos masivos. Catamarca comenzó enero con un 60% promedio provincial y un 50% en la capital, en ambos casos con tendencia ascendente. La Plata mostró uno de los registros más bajos, con apenas 24%, condicionada por el cierre del Estadio Único y su carácter mayormente emisivo en temporada estival. En Neuquén, Aluminé alcanzó el 65% y Villa Pehuenia el 60%.

En este mapa nacional, la situación de Salta resulta particularmente delicada: no sólo no figura entre los destinos destacados por CAME, sino que su nivel de ocupación –en torno al 35%– queda por debajo del de varias plazas que el informe ubica incluso en el grupo de desempeño bajo o en recuperación. El contraste con provincias y ciudades que superan holgadamente ese porcentaje deja en evidencia una temporada dispar y plantea un desafío concreto para el sector turístico local.

El informe también advierte que el verano 2026 está fuertemente traccionado por la agenda. Festivales, fiestas populares, competencias deportivas y propuestas culturales funcionan como verdaderos activadores de la demanda, generando picos que superan los promedios generales y configuran una temporada dinámica y muy sensible a la programación, un patrón que se repite en la Patagonia, el Litoral, el Norte y el centro del país.

En paralelo, desde el sector se señalan desafíos estructurales. Uno de los principales es el crecimiento de la oferta informal de alojamiento, que compite de manera directa con la hotelería registrada, genera asimetrías de costos, presiona los precios a la baja y afecta la rentabilidad, sobre todo en destinos de escapadas cortas y alquiler temporario. A esto se suma una rentabilidad bajo tensión: el turista consume de manera más selectiva, prioriza experiencias puntuales y ajusta gastos complementarios, mientras los costos operativos –energía, insumos, personal y logística– siguen elevados.

Otro factor crítico es la dependencia creciente del clima y de la agenda de eventos. La temporada se vuelve más volátil: cuando hay buen tiempo y actividades convocantes, la demanda responde rápidamente; cuando esos factores faltan, la ocupación se retrae, lo que complica la planificación financiera de los prestadores. Finalmente, aparece con fuerza el desafío de la comunicación: en regiones afectadas por contingencias ambientales o climáticas.

Los destinos y la ocupación

Villa La Angostura – 100%

Villa Traful – 100%

San Martín de los Andes – 100%

Santa Rosa de Calamuchita – 95%

Carlos Paz – 90%

Ushuaia – 88%

Puerto Iguazú – 82%

Oberá – 80%

Tandil – 80%

Colón – 80%

Gualeguaychú – 80%

Mendoza capital – 80%

Bariloche – 80%

Río Negro (promedio provincial) – 75%

Entre Ríos (promedio provincial) – 70%

Tafí del Valle – 70%

San Javier (Tucumán) – 70%

Quebrada de Humahuaca – 70%

Termas de Río Hondo – 70%

Villa Ojo de Agua – 70%

Sumampa – 70%

Aluminé – 65%

Jujuy (promedio provincial) - 62%

Chascomús – 62%

Mar del Plata – 60%

Catamarca (promedio provincial) – 60%

Villa Pehuenia – 60%

Corrientes (promedio provincial) – 55%

Tucumán (promedio provincial) – 43%

Posadas – 40%

Santiago del Estero (promedio provincial) – 36%

Puerto Madryn – 35%

* Fuente: CAME