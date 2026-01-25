Preocupación en el turismo: Salta con mucho menos ocupación que otros destinos

La temporada de verano 2026 avanza en Salta con números que generan una profunda preocupación en el sector turístico. Si bien enero no es temporada alta, pero este año los registros de ocupación hotelera se mantienen en niveles bajos y sin señales claras de recuperación. Lo llamativo es que otros destinos tienen mejores movimientos y el sector empresario cuestiona la falta de promoción por parte del Ministerio de Turismo.

Diego Patrón Costas, presidente de la Asociación de Hoteles de Turismo filial Salta (AHT), confirmó que los establecimientos de cuatro y cinco estrellas y los hoteles boutique asociados registraron entre un 35% y un 40% de ocupación durante la primera quincena de enero. "No va a superar lo que fue el verano de 2025. En algunos casos puede estar igual y en muy pocos apenas un poco mejor, pero esperábamos más movimiento", afirmó.

Patrón Costas explicó que, pese al transcurso de los días, los números no lograron repuntar. "Pensábamos que con el correr de la quincena podía mejorar, pero el número se quedó planchado. Estamos hablando de un 35% de ocupación promedio", señaló, y remarcó que los datos coinciden con los relevamientos de la Cámara de Turismo de Salta.

Esta semana, el vicepresidente de la Cámara de Turismo de la Provincia, Mariano García Cainzo, también señaló que la ocupación en la ciudad apenas alcanzó el 35%, mientras que en el promedio provincial rondó el 40%, cifras muy inferiores a las habituales para esta época del año.

Planteo a Sáenz

Empresarios hoteleros y gastronómicos que integran la Cámara de Turismo de Salta evalúan presentar una nota formal al gobernador Gustavo Sáenz ante la situación que consideran insostenible y la ausencia de políticas de emergencia. El planteo se apoya en los informes de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), que ubicaron a Salta entre los destinos turísticos con menor nivel de ocupación del país durante la primera quincena de enero de 2026, muy por debajo del promedio nacional y lejos de provincias como Córdoba, la Costa Atlántica y la Patagonia, que superaron el 60%.

Desde la entidad remarcaron que el turista actual reduce estadías, define viajes a último momento y prioriza destinos con mayor oferta de eventos y promociones, un escenario que impactó con mayor fuerza en el norte argentino y particularmente en Salta.

Uno de los factores que más incide en el bajo rendimiento de la temporada es la reducción de la estadía promedio. "Creemos que ha venido gente, quizás en una cantidad similar a la del año pasado, pero se ha quedado menos tiempo. Hemos perdido noches", explicó Patrón Costas.

Según detalló, cada noche que un visitante deja de pernoctar en algún destino de la provincia genera un impacto económico significativo. "Puede ser en la ciudad de Salta, en Cafayate, en Cachi o en Iruya. En algún lado se pierde y eso se siente mucho", advirtió.

Promoción insuficiente

Para el titular de la AHT, la falta de una promoción turística sostenida es uno de los principales factores que explican la baja performance de Salta. "Los precios se mantuvieron similares al año pasado, por lo que no creemos que el precio sea el factor determinante", indicó.

En ese sentido, señaló que muchos turistas están optando por viajar al exterior, principalmente a Brasil y Chile, o eligen destinos nacionales que muestran mejores niveles de ocupación. "La costa atlántica, Córdoba y la Patagonia están funcionando muy bien. Hubo una reactivación del turismo en general, pero en Salta no en la medida que esperábamos", sostuvo.

Al comparar la situación con Jujuy, afirmó que la provincia vecina "está apostando fuerte a la promoción" y reconoció que podría estar captando parte de las pernoctaciones. "Tenemos atractivos similares, pero hay que salir a decirle a la gente que nos visite. Eso implica invertir en promoción, viajar, visitar agencias, invitar periodistas y generar eventos", remarcó.

Durante todo 2025, el turismo en la provincia registró caídas de entre 20 y 25 puntos porcentuales en comparación con años anteriores, estimaron desde el sector empresario. Aunque había expectativas de una mejora para 2026, el inicio de la temporada no confirmó ese escenario. Crece la preocupación por el resto del año.

"No se puede reducir más personal"

Patrón Costas también se refirió a la compleja situación económica que enfrentan los hoteles de alta gama. "Un hotel cuatro o cinco estrellas no puede resignar calidad. El mantenimiento es muy alto y es nuestro principal activo", explicó.

A ello se suman los costos salariales. "Los equipos están al límite, en el mínimo necesario para operar. Ya no se puede reducir más personal sin afectar el funcionamiento, y además está el impacto social que eso genera en las familias", advirtió.

El dirigente insistió en la necesidad de avanzar con reformas estructurales, especialmente en el plano tributario. "La reforma impositiva es urgente. La carga tributaria todavía nos golpea muy fuerte", afirmó el empresario.

Si bien reconoció que a mediados de 2025 se produjo una reducción de Ingresos Brutos del 4,5% al 3,6%, aclaró que el beneficio no alcanzó a todos los establecimientos. "Los hoteles con mayor inversión no pudieron acceder. Vamos a seguir insistiendo en una reducción generalizada, porque también hay tasas municipales, IVA y otros impuestos que hacen muy difícil sostener la actividad", explicó.

La Asociación de Hoteles de Turismo filial Salta nuclea actualmente a unos 40 establecimientos. "Ninguno cerró hasta ahora y esperamos que ninguno lo haga. Hay mucha inversión puesta y todos hacemos lo imposible por mantenernos", sostuvo Patrón Costas.

Sin embargo, reconoció que el margen es cada vez más reducido. "El mantenimiento se hace sí o sí, pero las mejoras están prácticamente frenadas. Apostamos a que febrero, los carnavales, marzo y Semana Santa puedan dar algo de aire, pero necesitamos generar atractivos", señaló.