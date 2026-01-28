PUBLICIDAD

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
21°
28 de Enero,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

Salta
Salta
Clima en Salta
accidente aéreo en Colombia
Robo de una camioneta
Racing
La Libertad Avanza Salta
Grammys
San Lorenzo
River Plate
Salta
Salta
Clima en Salta
accidente aéreo en Colombia
Robo de una camioneta
Racing
La Libertad Avanza Salta
Grammys
San Lorenzo
River Plate

DÓLAR OFICIAL

$1465.00

DÓLAR BLUE

$1485.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Espectáculos

VIDEO. Grammys 2026: nominaciones, dónde verlos y todo lo que tenés que saber

Los premios que celebran a la música se llevarán a cabo este domingo, Bad Bunny, Sabrina Carpenter y Kendrick Lamar compiten en varias categorías.
Miércoles, 28 de enero de 2026 19:47
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

La edición 2026 de los premios Grammy se realizará este domingo 1 de febrero a las 22 y volverá a reconocer lo mejor de la música a nivel global, con premios centrales como Álbum del Año, Canción del Año, Mejor Artista Nuevo y una extensa lista de categorías que abarcan todos los géneros.

Notas Relacionadas

Entre los artistas más destacados de esta edición aparecen Kendrick Lamar, Lady Gaga, Bad Bunny, Sabrina Carpenter y Leon Thomas, quienes concentran la mayor cantidad de nominaciones. En particular, Kendrick Lamar lidera la lista con nueve nominaciones por su álbum GNX, mientras que Lady Gaga lo sigue con siete por Mayhem. Bad Bunny vuelve a marcar un hito al sumar múltiples nominaciones con un disco íntegramente en español.

La ceremonia se llevará a cabo en Los Ángeles y podrá verse en vivo en Estados Unidos a través de CBS y la plataforma Paramount+. Para Argentina y otros países de Latinoamérica, la transmisión dependerá de la señal internacional y servicios de streaming habilitados para la región, que suelen confirmarse en la previa del evento.

Nominaciones por categoría:

ÁLBUM DEL AÑO

Bad Bunny.

• Bad Bunny – Debí Tirar Más Fotos
• Justin Bieber – Swag
• Sabrina Carpenter – Man’s Best Friend
• Clipse, Pusha T & Malice – Let God Sort Them Out
• Lady Gaga – Mayhem
• Kendrick Lamar – GNX
• Leon Thomas – MUTT
• Tyler, the Creator – CHROMAKOPIA

CANCIÓN DEL AÑO

• Abracadabra – Lady Gaga
• Anxiety – Doechii
• APT. – Rosé & Bruno Mars
• DtMF – Bad Bunny
• Golden – HUNTR/X
• Luther – Kendrick Lamar & SZA
• Manchild – Sabrina Carpenter
• Wildflower – Billie Eilish

Sabrina Carpenter.

MEJOR GRABACIÓN DEL AÑO

• Bad Bunny – Debí Tirar Más Fotos
• Sabrina Carpenter – Manchild
• Doechii – Anxiety
• Billie Eilish – Wildflower
• Lady Gaga – Abracadabra
• Kendrick Lamar con SZA – Luther
• Chappell Roan – The Subway
• Bruno Mars ft. Rosé – APT.

 

MEJOR ARTISTA NUEVO

Lola Young.

• The Marías
• Addison Rae
• Sombr
• Olivia Dean
• Katseye
• Leon Thomas
• Alex Warren
• Lola Young

MEJOR ÁLBUM DE RAP

• Clipse – Let God Sort Em Out
• Glorilla – Glorious
• JID – God Does Like Ugly
• Kendrick Lamar – GNX
• Tyler, the Creator – Chromakopia

MEJOR VIDEO MUSICAL

• Clipse – So Be It
• Doechii – Anxiety
• OK Go – Love
• Sabrina Carpenter – Manchild
• Sade – Young Lion

MEJOR ÁLBUM DE ROCK

• Deftones – Private Music
• Haim – I Quit
• Linkin Park – From Zero
• Turnstile – Never Enough
• Yungblud – Idols

MEJOR ÁLBUM POP LATINO

• Alejandro Sanz – ¿Y ahora qué?
• Andrés Cepeda – Bogotá (Deluxe)
• Karol G – Tropicoqueta
• Natalia Lafourcade – Cancionera
• Rauw Alejandro – Cosa Nuestra

MEJOR ÁLBUM DE MÚSICA URBANA

• Bad Bunny – Debí Tirar Más Fotos
• Feid – Ferxxo Vol X: Sagrado
• J Balvin – Mixteip
• Nicki Nicole – Naiki
• Trueno – EUB Deluxe
• Yandel – Sinfónico (Live)

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD