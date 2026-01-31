Premios Grammy 2026: las primeras predicciones y los grandes favoritos

Los premios Grammy de este 2026 tienen varias categorías importantes que están extraordinariamente reñidas. Muchos creen que Kendrick Lamar ganará por fin la codiciada estatuilla al álbum del año, pero con la misma convicción se puede afirmar que lo derrotará Bad Bunny.

Lo mismo ocurre con el premio a mejor artista nuevo, donde Leon Thomas y Olivia Dean parecen ser los dos principales candidatos. La ronda final de votaciones para los premios Grammy, que comenzó el 12 de diciembre, cerró el lunes 5 de enero. El anuncio de los ganadores de las 95 categorías será hoy en el Crypto.com Arena de Los Ángeles.

El mayor obstáculo que Kendrick enfrentará en su búsqueda por ganar el premio al álbum del año es que tres álbumes de rap están nominados por primera vez en la historia de los Grammy: Let God Sort Em Out de Clipse y Chromakopia de Tyler, the Creator se unen a GNX de Lamar.

Quizás haya dispersión ente los votantes y el ganador sería Debí Tirar Más Fotos de Bad Bunny, que es el único álbum latino en la final, mal que le pese a Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos que tampoco quiere verlo en el entretiempo del Super Bowl, en febrero.

En cuanto al rubro de mejor artista nuevo, el problema de Leon Thomas es la frecuente adhesión de los votantes a las artistas femeninas. Las últimas ocho ganadoras fueron solistas, y el último hombre en ser nombrado ganador fue Chance the Rapper en 2017. Esto podría beneficiar a Dean, cuyo elegante Man I Need arrasó durante la votación.

Álbum del Año: Los favoritos son Debí Tirar Más Fotos de Bad Bunny, Mayhem de Lady Gaga, y GNX de Kendrick Lamar. Otros nominados son Swag de Justin Bieber, Man's Best Friend de Sabrina Carpenter, Let God Sort Em Out de Clipse, Mutt de Leon Thomas, CHROMAKOPIA de Tyler, the Creator.

Canción del Año: Los favoritos son Abracadabra de Lady Gaga, Luther de Kendrick Lamar con SZA, y APT de Rosé y Bruno Mars. Otros nominados son DtMF de Bad Bunny, Manchild de Sabrina Carpenter, Anxiety de Doechii, Wildflower de Billie Eilish, y The Subway de Chappell Roan.

Grabación del Año: La grabación del año en los Grammy premia la excelencia técnica y artística en una canción individual, reconociendo a artistas, productores e ingenieros. Los favoritos son APT (Amy Allen, Christopher Brody Brown, Rogét Chahayed, Omer Fedi, Philip Lawrence, Bruno Mars, Chae Young Park, Theron Thomas y Henry Walter, compositores); Golden (Ejae, Park Hong Jun, Joong Gyu Kwak, Yu Han Lee, Hee Dong Nam, Jeong Hoon Seo y Mark Sonnenblick, compositores); y Luther (Jack Antonoff, Roshwita Larisha Bacha, Matthew Bernard, Scott Bridgeway, Sam Dew, Ink, Kendrick Lamar, Solána Rowe, Mark Anthony Spears y Kamasi Washington, compositores).

Mejor artista nuevo: Los favoritos son Olivia Dean, Leon Thomas, Lola Young. Otros nominados: Katseye, The Marías, Addison Rae, sombr, Alex Warren.

Thomas tiene seis nominaciones en total, incluyendo álbum del año y mejor álbum de R&B por Mutt. Ninguno de los otros nominados en esta categoría tiene más de dos. Sin embargo, el álbum de Dean, The Art of Loving, se lanzó después del 30 de agosto, fecha límite de elegibilidad, por lo que sus escasas nominaciones (solo tiene esta) no reflejan plenamente su fuerza.

Los premios Grammy serán transmitidos por TNT y HBO desde las 21 horas de la Argentina, que es el horario de comienzo de la alfombra roja.