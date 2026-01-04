La venta de motos tuvo una suba de casi 34%

La venta de motocicletas superó las 650 mil unidades en el 2025, lo que representó una suba interanual del 33,8%, informó la Asociación de Concesionarios de Automotores (ACARA).

El número de unidades patentadas durante diciembre de 2025 fue de 60.078 motovehículos, con una suba interanual del 20%, ya que en el mismo mes de 2024 se habían registrado 50.060 unidades. Si la comparación es contra noviembre se observa una suba del 15%, ya que en noviembre se habían registrado 52.257unidades.

Ventas de 2025

De esta forma, el año finalizó con un total de 650.325 unidades, cuando en 2024 se habían registrado 486.061 motovehículos. En participación, se observan cambios con respecto a noviembre en los primeros puestos, Honda siguió liderando el mercado con 11.608 unidades, seguida por Motomel, que retoma la segunda posición, con 7.864, dejando a Gilera con 7.517, en la tercera posición.

Ranking de marcas

En el cuarto puesto, con 5.820, se metió Corven, que el mes pasado estaba sexta, superando a Zanella, que con 5.443, quedó en el quinto escalón y deja a la Keller, con 5.264, fuera el top five.

También hay importantes modificaciones en cuanto al modelo más patentado, luego de estar segunda en noviembre, la histórica líder de años anteriores, la Honda Wave 110, retomó el primer puesto con 5.801, dejando a la Gilera Smash, con 5.241, en el segundo puesto.

Sin embargo, la Gilera finalizó el año como la moto más patentada del año con un total de 58.402 unidades superando a la Honda Wave con 56.283 en el acumulado.