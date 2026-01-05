Accidentes de motos en Salta: el fin de semana dejó un saldo preocupante de heridos en las guardias hospitalarias

Salta vivió un fin de semana de alta demanda en los hospitales, con un preocupante aumento en el número de accidentes de tránsito, especialmente aquellos que involucraron a motociclistas. En total, 27 motociclistas fueron atendidos en las guardias médicas de los principales centros de salud, lo que representa más de la mitad de los siniestros viales atendidos en los hospitales.

El Hospital San Bernardo fue uno de los más afectados, registrando 81 personas accidentadas durante el fin de semana, de las cuales 36 correspondieron a accidentes de tránsito. De estos, 27 fueron motociclistas, lo que revela una constante en el flujo de emergencias: los motociclistas siguen siendo los más vulnerables en las calles salteñas. Además, el hospital San Bernardo atendió a 154 pacientes hospitalizados, de los cuales un número considerable llegó a la institución por lesiones producto de estos accidentes.

Este patrón se repitió en otros hospitales de la ciudad. El Hospital Materno Infantil, aunque principalmente enfocado en atenciones pediátricas, también tuvo que lidiar con los efectos de los siniestros viales, mientras que el Hospital Señor del Milagro atendió a 486 personas en su guardia, con un porcentaje significativo de ellos siendo víctimas de accidentes viales.

El Sistema de Emergencia Médica SAMEC también tuvo un rol fundamental, registrando 206 atenciones prehospitalarias durante el fin de semana. Entre las principales emergencias, las heridas por accidentes de tránsito, en su mayoría protagonizados por motociclistas, fueron las más frecuentes. La rapidez y efectividad de las intervenciones prehospitalarias fueron claves para evitar que muchos de estos se convirtieran en tragedias mayores.

En cuanto a los accidentes de tránsito, el porcentaje de motociclistas heridos sigue siendo alarmante. La falta de medidas de seguridad como casco y la conducción imprudente continúan siendo factores determinantes en la gravedad de las lesiones. Aunque la cifra de 36 motociclistas accidentados podría parecer una repetición, lo cierto es que es una tendencia sostenida que requiere de un análisis profundo sobre las políticas de seguridad vial .

Además de los accidentes, otros problemas de salud, como gastroenteritis, infecciones urinarias y traumatismos, también ocuparon un lugar destacado en las consultas de las guardias médicas.

En total, más de 2.700 personas recibieron atención médica entre el viernes 2 y el lunes 5 de enero.

Hospital Público Materno Infantil (HPMI)

Total de atenciones: 801 pacientes.

Guardia Pediátrica: 527 ingresos. Internaciones: 42 niños. Causas principales: Patologías respiratorias (109), gastroenteritis (76) y traumatismos (69).

Guardia de Adultos: 274 pacientes. Internaciones: 59 adultos. Especialidades: Ginecología (94), Obstetricia (87) y Clínica Médica (45).

Natalidad: 36 nacidos vivos (19 mujeres y 17 varones).

Hospital San Bernardo

Total de consultas: 869 pacientes. Ambulatorios: 757 personas. Hospitalizados: 154 pacientes.

Siniestralidad y Accidentes: 81 asistidos en total. Siniestros de tránsito (36 casos): 27 motociclistas, 5 ciclistas, 3 automovilistas y 1 transeúnte.

Logística: 31 pacientes recibidos por derivación de otros centros.

Hospital Señor del Milagro

Total de atenciones: 486 personas.

Cuadros prevalentes: Gastroenteritis y colitis, infecciones urinarias, dolor abdominal agudo y rinofaringitis.

Hospital Papa Francisco (Zona Sudeste)

Total de atenciones: 280 pacientes. Ambulatorios: 258 ingresos.

Casuística de guardia: 11 accidentes, 4 agresiones físicas, 4 mordeduras de perro, 2 siniestros viales y 1 herida de arma blanca.

Hospital Arturo Oñativia

Total de consultas: 60 emergencias.

Patologías tratadas: Diabetes mellitus, diabetes tipo 2 e infecciones del tracto urinario.

Hospital Dr. Miguel Ragone

Total de consultas: 29 asistencias.

Especialidad: Emergencias psicológicas y psiquiátricas.

SAMEC (Servicio de Emergencias)