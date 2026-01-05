PUBLICIDAD

Captura de Nicolás Maduro
Gustavo Petro
Internacionales

VIDEO. El hijo de Maduro denunció una "persecución" contra su familia: "Si ellos son Monroe, nosotros somos Simón Bolívar"

Nicolás Maduro Guerra, diputado e hijo del ex presidente venezolano, reafirmó la convicción de que su padre y su madre, Cilia Flores, regresarán a Venezuela.
Lunes, 05 de enero de 2026 14:20
En una intervención durante la nueva sesión de la Asamblea Nacional de Venezuela, Nicolás Maduro Guerra, hijo del ex presidente venezolano Nicolás Maduro, denunció una "persecución" en contra de su familia, tras la captura de sus padres por parte de las fuerzas estadounidenses. Maduro Guerra aseguró que su padre enfrentará el desafío con "firmeza y serenidad". "Él se mantendrá firme y sereno ante la altura del desafío histórico que le tocó", afirmó el diputado.

Al referirse al accionar de Estados Unidos, Maduro Guerra no solo defendió la figura de su padre, sino también la de su madre, Cilia Flores, mencionando que "no secuestran a un hombre, desafían una extirpe histórica". Con una contundente declaración, el hijo del mandatario comparó a su familia con figuras históricas de gran simbolismo: "Si ellos son Monroe, nosotros somos Simón Bolívar".

 

 

Maduro Guerra no dudó en afirmar que tanto su nombre como el de su padre y de su madre, Cilia Flores, fueron incluidos en las acusaciones que llevaron a la captura de los dos. En su discurso, destacó que su familia está siendo objeto de una persecución injustificada. "Mi persona y mi familia está siendo perseguida porque no somos comprables", declaró con firmeza.

Finalmente, Maduro Guerra expresó su optimismo sobre el futuro de la situación, asegurando que su padre y su madre regresarán a Venezuela. "Más temprano que tarde, Maduro y Flores estarán con nosotros. Ellos volverán, nuestros ojos lo verán, seremos testigos de ese momento histórico. No tengan dudas de que eso va a pasar", concluyó el diputado.

