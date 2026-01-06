Central Norte arrancó con diez caras nuevas

Alcanzaste el límite de notas gratuitas inicia sesión o regístrate .

Con 10 caras nuevas, Central Norte inició ayer un nuevo ciclo bajo la conducción técnica del "Polaco" Adrián Bastía, en el estadio Dr. Luis Güemes, en vistas a su participación en la próxima edición del torneo de la Primera Nacional, edición 2026.

Por lo pronto, en medio de los preparativos que comenzó el cuervo, deberá afrontar dos partidos por el Triangular de Verano, que se disputara en el estadio Padre Ernesto Martearena y el primer compromiso lo cumplirá en el clásico frente a Gimnasia y Tiro, el próximo viernes 23. El petit torneo contará también con la presencia de Chaco For Ever, que compite en la Primera Nacional.

En la primera práctica de este lunes, a los jugadores que se quedaron de la temporada pasada, entre los nuevos refuerzos estuvieron presentes:

Fabricio Hass: arquero, con 27 años, 1.86m. proveniente de Deportivo Madryn

Leonardo Felissia: marcador central, 24 años, 1.90m. proveniente de Tristán Suárez.

Ramiro Enríquez: marcador central, 21 años, 1.80m., proveniente de Altos Hornos Zapla.

Arián Pucheta: marcador central y lateral izquierdo, 30 años, 1.80m, proveniente de Leones FC de Ecuador.

Mauricio Rosales: lateral izquierdo, 33 años, 1.80m. proveniente de Chaco For Ever.

Martín Lucero: lateral derecho, 19 años, nacido de las inferiores de River Plate y con el pase en su poder vistiendo los colores de Colo Colo en la Primera División de Chile.

Agustín Ignacio Aleo: mendocino defensor lateral derecho, 27 años, 1.78M, proveniente de Alvarado.

Agustín Bustinduy: mediocampista, 20 años, 1.76M, nacido de las inferiores de River Plate y de último paso por Deportivo Maipú.

Kevin Isa Luna: extremo izquierdo/derecho, 24 años, 1.80M, proveniente del Sportivo Ameliano de Paraguay.

Kevin Fernández: volante ofensivo y de último paso por Belgrano de Serodino, de la provincia de Santa Fe.

Continúa los trámites

La dirigencia azabache continúa con los trámites para el arribo de las nuevas incorporaciones para ir completando el plantel, dado que la apuesta por un segundo año consecutivo compitiendo en la Primera Nacional cobra una expectativa enorme.

Para tal fin, en las próximas horas se espera que el experimentado defensor Maximiliano Padilla llegue a Salta y se sume como refuerzo al grupo que ahora dirige el "Polaco" Bastía.

Por ahí desde la directiva del club de avenida Entre Ríos se dejó entrever el arribo de otros cuatros futbolistas

En Central Norte, un clima distendido se presentó en el primer día de entrenamiento.