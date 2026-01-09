Milei: “La región ha despertado de la pesadilla del socialismo del siglo XXI"

El presidente Javier Milei destacó que en América Latina “pareciera que la región ha despertado de la pesadilla del socialismo del siglo XXI”, al afirmar que “la gente está descubriendo que la pátina buenista una farsa”.

"No es ni más ni menos que un relato sensiblero, mentiroso, engañoso, para que un conjunto de forajidos tomen el poder y empobrezcan a la población, si en todos los lugares donde se aplica es un fracaso...", expresó en una entrevista con CNN en Español.

Consultado sobre si avanzará en la conformación de un bloque regional de gobiernos de derecha, dijo que “sin dudas” y agregó que está trabajando activamente por eso".

“Todavía no le pusimos nombre, pero ya hay un grupo de 10 países que estamos trabajando y que vamos a seguir avanzando”, agregó, y detalló que se trata de un “trabajo que está llevando a cabo” el canciller Pablo Quirno.

El caso Venezuela

Milei sostuvo que “el régimen de (Nicolás) Maduro es a América Latina hoy, lo que fue Cuba, el castrismo en los 70. Básicamente el socialismo del siglo XXI intenta instalar el comunismo desde la vía democrática, pero por la propia dinámica que llevan estos regímenes, terminan en situaciones totalitarias”, añadió.

Y añadió que “en el caso de Maduro es un dictador y está vinculado al narcotráfico y además ha contaminado el continente con espías, con actos subversivos y que han trabajado en contra de gobiernos con signos distintos al socialismo del siglo XXI. Por eso también, a países alineados con el socialismo del siglo XXI, que son financiados por este narcoterrorista asesino, después no lo quieren condenar”.

Milei dijo además estar “de acuerdo” con que Estados Unidos avance sobre Venezuela, y añadió que “si necesitan de mi apoyo lo va a tener porque es un régimen dictatorial narcoterrorista que ha infectado a todo el continente, inyectando dinero para generar problemas en todos aquellos gobiernos que no responden al socialismo del siglo XXI. Más claro que échele agua”.

La relación con China

También reafirmó que su gobierno tiene una "muy buena relación comercial con China. Nosotros tenemos que tratar de comercializar con todos los países del mundo, y todos aquellos que quieran comercializar con nosotros, bienvenidos". “En ese sentido, China es un gran socio comercial”, subrayó.