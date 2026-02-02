La carta de despedida de Marco Lavagna a los empleados del Indec

Tras presentar su renuncia, el ahora ex director del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), Marco Lavagna, se despidió este mediodía de los trabajadores del organismo mediante una carta en la que oficializó su decisión de "cerrar esta etapa".

El correo electrónico fue enviado a las 12:47, en el Lavagna calificó su paso por la entidad como "6 años de mucho trabajo y de enormes desafíos", en los que se logró "avanzar en la mejora de las estadísticas públicas".

"En lo personal no es una decisión sencilla, pero es momento de encarar nuevos proyectos y desafíos, con la tranquilidad de haber compartido con ustedes una etapa intensa y valiosa", expresó el economista en el texto dirigido a sus "queridas y queridos compañeros".

En su misiva, Lavagna reconoció que quedan iniciativas pendientes, haciendo alusión implícita a la reciente actualización del IPC: "Quedan proyectos con un alto nivel de desarrollo y otros en proceso, que estoy seguro podrán completarse y ser implementados próximamente".

Hacia el final, dedicó un agradecimiento especial a la planta del instituto, a quienes definió como el "principal activo del organismo" para garantizar la transparencia técnica. Además, dejó un mensaje político de cara al futuro: "Confío en que el INDEC va a seguir creciendo y consolidándose, y que próximamente se pueda actualizar el marco normativo que ayude a esto".