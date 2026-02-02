PUBLICIDAD

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
24°
2 de Febrero,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

Frontera
Salta
Grammy 2026
Indec
Muerte en una comisaría
Chappell Roan
Salta
Premios Grammy 2026
Saeta
Marco Lavagna
Frontera
Salta
Grammy 2026
Indec
Muerte en una comisaría
Chappell Roan
Salta
Premios Grammy 2026
Saeta
Marco Lavagna

DÓLAR OFICIAL

$1470.00

DÓLAR BLUE

$1450.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Nacionales

La carta de despedida de Marco Lavagna a los empleados del Indec

El funcionario confirmó su alejamiento tras seis años de gestión a través de un correo electrónico interno donde destacó la labor de los trabajadores y pidió por una nueva ley para el organismo.
Lunes, 02 de febrero de 2026 15:25
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

Tras presentar su renuncia, el ahora ex director del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), Marco Lavagna, se despidió este mediodía de los trabajadores del organismo mediante una carta en la que oficializó su decisión de "cerrar esta etapa".

Notas Relacionadas

El correo electrónico fue enviado a las 12:47, en el Lavagna calificó su paso por la entidad como "6 años de mucho trabajo y de enormes desafíos", en los que se logró "avanzar en la mejora de las estadísticas públicas".

"En lo personal no es una decisión sencilla, pero es momento de encarar nuevos proyectos y desafíos, con la tranquilidad de haber compartido con ustedes una etapa intensa y valiosa", expresó el economista en el texto dirigido a sus "queridas y queridos compañeros".

En su misiva, Lavagna reconoció que quedan iniciativas pendientes, haciendo alusión implícita a la reciente actualización del IPC: "Quedan proyectos con un alto nivel de desarrollo y otros en proceso, que estoy seguro podrán completarse y ser implementados próximamente".

Hacia el final, dedicó un agradecimiento especial a la planta del instituto, a quienes definió como el "principal activo del organismo" para garantizar la transparencia técnica. Además, dejó un mensaje político de cara al futuro: "Confío en que el INDEC va a seguir creciendo y consolidándose, y que próximamente se pueda actualizar el marco normativo que ayude a esto".

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD