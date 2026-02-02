Tigre vs. Racing: la academia va en busca de su primera victoria en el Torneo Apertura

Racing, último sin puntos, visita este lunes a Tigre, tercero con cuatro unidades, en el marco de la tercera fecha de la Zona B del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol 2026.

El partido tiene lugar en el estadio José Dellagiovanna desde las 19:45 y cuenta con el arbitraje de Pablo Echavarría mientras que Álvaro Carranza estaá en el VAR y la transmisión del encuentro está a cargo de la señal deportiva ESPN Premium.

El equipo de Gustavo Costas viene de perder 2-1 con Rosario Central, en condición de local, el pasado miércoles por la segunda fecha de este Torneo Apertura.

En un campo de juego en malas condiciones, “La Academia” sufrió la jerarquía del campeón del mundo Ángel Di María promediando la mitad del primer tiempo y sumó su segunda derrota en lo que va del campeonato.

Racing no dejó una buena imagen en este incipiente inicio del Torneo Apertura y, para este partido ante Tigre, el entrenador Costas volvería a las bases y reinstalaría la línea de cinco defensores con el retroceso de Santiago Sosa como líbero y la reaparición del uruguayo Gastón Martirena como lateral derecho por Marco Di Césare, tras la pobre aparición de Nazareno Colombo en ese sector ante Rosario Central.

Así, el esquema pasaría de un 4-3-3 a un 5-4-1 con un mediocampo compuesto por Juan Nardoni, Matko Miljevic, Valentín Carboni y Santiago Solari y con Adrián Martínez como único delantero.

Por su parte, el equipo de Diego Dabove viene de empatar 1-1 con Belgrano de Córdoba, en condición de visitante, el pasado jueves.

Con esta igualdad y el triunfo en la primera fecha ante Estudiantes de Rio Cuarto, el ´Matador´ se ubica tercero con 4 puntos, a dos unidades de los líderes River e Independiente Rivadavia de Mendoza.