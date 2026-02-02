Condenaron a un hombre de 73 años por abuso sexual agravado contra una menor en Apolinario Saravia

Un hombre de 73 años fue condenado a tres años de prisión de ejecución condicional por el delito de abuso sexual simple agravado por la convivencia con una menor de edad, en el marco de un juicio abreviado realizado durante la feria judicial.

La sentencia fue dictada por la jueza del Tribunal de Juicio en feria, Carolina Poma Salvadores, luego de que el imputado reconociera expresamente su responsabilidad penal, aceptara la calificación legal del hecho y prestara conformidad con la pena solicitada por la Fiscalía. Además de la condena, se le impusieron reglas de conducta.

En la audiencia intervino el fiscal penal 2 de Anta en feria, César Saravia, a través de la delegación de Apolinario Saravia, en representación del Ministerio Público Fiscal. El acusado estuvo asistido por su defensor oficial.

La denuncia fue realizada por la directora de una escuela

La causa se inició a partir de una denuncia realizada por la directora de un establecimiento escolar, quien tomó conocimiento de la situación a través de una docente de sexto grado. En el ámbito escolar, una alumna de 12 años manifestó haber sido víctima de un tocamiento inapropiado por parte de su padrastro, hecho que habría ocurrido durante una reunión familiar en Navidad.

Ante el relato de la menor, se activaron de inmediato los protocolos de protección, se dio intervención a las autoridades correspondientes y se informó a la madre de la niña, garantizando el resguardo de su integridad física y emocional y la protección de sus derechos.

Durante la investigación, la víctima prestó declaración mediante el sistema de Cámara Gesell (CCTV), instancia en la que ratificó lo denunciado y brindó precisiones sobre lo sucedido. Asimismo, se incorporaron informes psicológicos y psicosociales que evidenciaron indicadores compatibles con una vivencia traumática, su situación de vulnerabilidad y el impacto emocional sufrido a raíz del abuso.