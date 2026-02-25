Cuba abatió a cuatro tripulantes de una lancha civil de EEUU

La Tropa Guardafrontera cubana mató a cuatro tripulantes de una lancha rápida procedente de EEUU que no obedeció cuando se le dio el alto en aguas territoriales y abrió fuego contra la embarcación policial, informó el Ministerio del Interior (Minint).

El comunicado oficial, replicado en varios medios estatales, indicó asimismo que otras seis personas de la lancha rápida resultaron heridas en el intercambio, así como "el comandante de la embarcación cubana", en la que patrullaban en total cinco personas.

Las autoridades cubanas indicaron además que todos los lesionados "fueron evacuados y recibieron asistencia médica".

El incidente se produjo en horas de la mañana de este miércoles, cuando las autoridades cubanas detectaron "una lancha rápida infractora dentro de las aguas territoriales cubanas con matrícula de la Florida, Estados Unidos, con folio FL7726SH".

Entonces, según el relato del Minint, la embarcación se aproximó "al noreste del canalizo El Pino, en cayo Falcones, municipio Corralillo, provincia Villa Clara" donde se le aproximó una unidad con cinco integrantes de las Tropas Guardafronteras "para su identificación".

"Se abrió fuego"

A continuación, "desde la lancha infractora se abrió fuego contra los efectivos cubanos", que a su vez respondieron también con disparos.

El incidente se produce en medio de una fuerte tensión entre Estados Unidos y Cuba, luego de que Washington impusiese un asedio petrolero a la isla e instase a La Habana a alcanzar un acuerdo.

El secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, afirmó ayer que su país responderá "en consecuencia" una vez disponga de los detalles sobre el operativo contra la lancha.

"No voy a especular ni a opinar; quiero saber qué ocurrió. Vamos a averiguar exactamente qué sucedió y responderemos como corresponde", declaró a la prensa durante una cumbre de la Comunidad del Caribe (Caricom) celebrada en San Cristóbal y Nieves.

Pequeño respiro con el petróleo

El Gobierno de Estados Unidos relajó ayer el bloqueo petrolero impuesto a Cuba y eximirá de sanciones a las empresas que soliciten licencias para vender crudo venezolano a la isla, con ciertas restricciones y a través del sector privado.

El Departamento del Tesoro de EEUU anunció ayer que emitirá licencias para que las empresas que quieran hacer transacciones de venta con crudo venezolano y sus derivados hacia Cuba puedan hacerlo sin ser sancionadas por Washington.

En su página web, la Oficina de Control de Activos (OFAC) señaló que EEUU con esta decisión permite transacciones que "apoyen al pueblo cubano", incluyendo exportaciones para uso comercial y humanitario en Cuba, pero que no involucren al Gobierno cubano.

Para ser aprobadas por EEUU, las transacciones deberán adherirse a las restricciones a la venta y el comercio de crudo venezolano.