Crimen de Natalia Cruz: familiares cortaron el tránsito en la ruta 51, exigen celeridad en las investigaciones

A ocho días del crimen de Natalia Marilín Cruz, familiares y allegados realizaron este martes una marcha con corte intermitente sobre la ruta nacional 51, a la altura del camino a Río Blanco, para exigir justicia y mayor celeridad en la investigación.

La protesta fue encabezada por Azucena Colque, hermana de la víctima, quien reclamó públicamente la presencia del ministro de Seguridad en el lugar. “Decidimos cortar la ruta para pedir la presencia del ministro de Seguridad. Queremos verlo acá, ahora”, expresó. Según indicó, desde la Fiscalía les informaron que la búsqueda continuará, pero aseguró que no cesarán las medidas hasta que se encuentre al responsable. “No vamos a parar hasta que encuentren al asesino”, sostuvo.

El corte se desarrolló de manera intermitente durante la mañana y, de acuerdo con los manifestantes, se extendería durante toda la jornada hasta obtener una respuesta. Colque señaló que recibieron muestras de apoyo de automovilistas que transitaban por la zona y pidió comprensión ante la medida. “No queremos hacer lío, queremos que nos escuchen de una vez por todas”, afirmó.

En un mensaje cargado de dolor, la hermana de Natalia cuestionó la demora en los avances del caso y remarcó que ya transcurrieron ocho días desde el hecho. La jornada concluyó con un pedido unificado de los presentes: “Justicia por Natalia Marilín Cruz”, en referencia también a sus hijos, quienes quedaron sin su madre.