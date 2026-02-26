PUBLICIDAD

comercio internacional con China
Copa Argentina
Accidente fatal
Cultura
Ley de Glaciares
´dengue
Basilica de la Sagrada Familia
capturado
Cafayate
Internacionales

Capturan en Bermejo al sexto hombre más buscado de Argentina por narcotráfico

El ciudadano argentino tenía notificación roja de INTERPOL y fue detenido con fines de extradición. En los allanamientos se secuestraron más de 170 mil dólares, vehículos y equipos electrónicos.
Jueves, 26 de febrero de 2026 08:50
La Fiscalía Departamental de Tarija, en coordinación con la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN), realizó dos allanamientos el 25 de febrero en el municipio de Bermejo que derivaron en la aprehensión de Roberto A. E., alias “Conde”, señalado como el sexto hombre más buscado en Argentina por presunto tráfico de sustancias controladas.

En el primer operativo se secuestraron dos vehículos, 1.800 dólares, un teléfono celular y cuatro equipos de comunicación. El detenido contaba con notificación roja internacional y fue capturado con fines de extradición a la República Argentina.

En un segundo procedimiento realizado el mismo día, las autoridades incautaron 169.900 dólares, cuatro vehículos para microaspirado, un DVR y documentación. En ese lugar fue identificado un ciudadano boliviano con solicitud de captura pendiente y trámite de alerta roja, cuya situación quedó bajo investigación del Ministerio Público.

