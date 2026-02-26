Lanzan el operativo de Seguridad para la Serenata a Cafayate 2026

El Ministerio de Seguridad, por medio de la Policía de la Provincia, informó sobre el dispositivo de seguridad que se implementó desde el 23 de febrero en el Distrito de Prevención 6 por la “LII edición de Serenata a Cafayate”, uno de los eventos culturales más convocantes del calendario provincial.

El amplio operativo está integrado por más de 450 efectivos de distintas áreas operativas e investigativas, quienes trabajarán en tres etapas: antes, durante y después del evento, hasta el domingo 1 de marzo.

El servicio de seguridad se brinda en lugares turísticos, plazas, campings, ríos y en el predio de la Bodega Encantada, tanto en su parte interna como externa y zonas adyacentes, con el objetivo de prevenir delitos y contravenciones. Además, se realizan patrullajes virtuales desde los Centros de Videovigilancia del Sistema de Emergencias 911.

La Dirección General de Seguridad Vial de la Policía intensificó el trabajo preventivo en rutas y calles que conectan la ciudad de Salta con los Valles Calchaquíes, especialmente en puntos estratégicos de las rutas nacionales 68 y 40. Se realizarán controles viales, de alcoholemia y controles preventivos por animales sueltos en la vía pública.

En ese marco, el director general de Seguridad Vial, Adrián Sánchez Rosado, señaló que operan con cinemómetros para los controles de velocidad y con el sistema de troquel entre los puestos ubicados en Talapampa y Cafayate. “Ese tramo no podrá ser recorrido en un tiempo menor a una hora y treinta minutos; caso contrario, los conductores serán pasibles de las sanciones establecidas en la Ley Nacional de Tránsito 24.449”.



Operativo de Seguridad para la Serenata a Cafayate 2026

Las autoridades recordaron que los conductores deben circular con luces bajas encendidas, respetar las velocidades permitidas, utilizar el cinturón de seguridad o casco en el caso de motociclistas, no conducir bajo los efectos de sustancias psicoactivas y portar la documentación obligatoria.

Cabe destacar que el dispositivo se desarrollará en el marco del Operativo Verano Seguro, que se extenderá hasta el mes de marzo.

Se recomienda a la ciudadanía adquirir las entradas en sitios oficiales, contratar alquileres o reservas en lugares que ofrezcan garantías y cuidar las pertenencias debido a las aglomeraciones.

