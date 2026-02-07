Venezuela promete liberar a todos los presos políticos

El presidente del Parlamento de Venezuela, Jorge Rodríguez, prometió este viernes ante familiares de presos políticos congregados en un comando policial en Caracas la liberación de "todos los detenidos" el mismo día en que se apruebe la ley de amnistía, que estimó pasaría "entre el martes que viene y a más tardar el viernes".

"Ya aprobamos la ley ayer, luego el martes hay que dar la segunda discusión y se aprueba de forma definitiva. Al estar esa ley aprobada, ese mismo día salen todos", aseguró el parlamentario ante las madres que mantienen vigilias frente a la sede conocida como 'Zona 7', un comando de la Policía Nacional Bolivariana (este de Caracas).

Rodríguez llegó al sitio acompañado por el diputado chavista Jorge Arreaza, quien presentó el proyecto de ley ante el Parlamento el jueves para una de las dos discusiones a las que debe ser sometida una legislación para ser definitivamente aprobada.

Los familiares de presos políticos que se mantienen en vigilia permanente frente a la Zona 7, en Boleíta (Miranda) para pedir su libertad, rodearon a los diputados chavistas, según el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

Entre llantos, algunas madres y esposas abrazaron a los diputados y denunciaron las condiciones de encierro de sus familiares, incluyendo la falta de acceso a tratamientos médicos, violaciones en sus procesos judiciales, así como casos de personas encarceladas por meses sin haber sido presentados ante tribunales.

"Entre el martes que viene, y a más tardar el viernes, están todos sueltos", insistió el parlamentario entre los familiares.

Rodríguez reiteró que van a "reparar" todos "los errores que se hayan cometido".

Pidió hacer una lista de todos los familiares para seguir sus casos y prometió que este lunes volverá al sitio para escucharlos. "Paciencia que ya la semana que viene estamos resolviendo", dijo al despedirse.

El Parlamento venezolano, de amplia mayoría chavista, aprobó el jueves en primera votación el proyecto de ley de amnistía impulsado por la presidenta encargada, que ahora debe ser evaluado en un segundo y último debate.

El proyecto excluye a los procesados y condenados por violaciones graves de los derechos humanos, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, homicidio intencional, corrupción y tráfico de drogas.

Los que ya están libres

La ONG Foro Penal, que lidera la defensa legal de presos políticos en Venezuela, cifra el total de estos detenidos en 687.

La ley de amnistía fue propuesta la semana pasada por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, en medio de un proceso de excarcelaciones de presos políticos iniciado el 8 de enero, casi una semana después de la captura de Nicolás Maduro y de su esposa, la diputada Cilia Flores.

Según Foro Penal, al menos 383 presos políticos han sido excarcelados desde el 8 de enero.