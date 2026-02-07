El precio de la velocidad: la millonaria cifra que pagó Wanda Nara por sus multas de tránsito

En medio de su constante exposición pública, donde cada movimiento personal o profesional suele transformarse en tema de debate, Wanda Nara volvió a quedar en el centro de la escena por una cuestión muy distinta a su vida sentimental o televisiva. Esta vez, el foco estuvo puesto en un dato concreto: el monto que debió desembolsar para ponerse al día con una extensa lista de infracciones de tránsito acumuladas durante los últimos años.

La información comenzó a circular a mediados de enero, cuando trascendió que la empresaria y conductora registraba una importante cantidad de faltas tanto en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como en la provincia de Buenos Aires. El total superaba las 90 multas, con una deuda que alcanzaba los 16 millones de pesos.

En detalle, el registro incluía alrededor de 52 infracciones en CABA y cerca de 40 en territorio bonaerense, una cifra que rápidamente generó repercusión por el volumen y por el monto final. La situación escaló en redes sociales y programas de espectáculos, donde el tema se convirtió en tendencia durante varios días.

Frente a esa exposición, la propia Nara salió a responder públicamente el 19 de enero. En ese momento, desmintió tener deudas a su nombre y explicó que el origen del problema estaría vinculado a una operación de venta de uno de sus vehículos.

“No tengo multas. Vendí uno de mis autos y aún no tuve tiempo de hacer la transferencia. De mi lado no son las multas”, aseguró entonces.

La mediática también agregó un dato que dejó en evidencia la magnitud de su patrimonio automotor: señaló que posee alrededor de 20 vehículos entre Italia y Argentina, lo que, según su versión, dificultaba identificar con precisión el origen de cada infracción. Incluso sostuvo que debía revisar la situación junto a su contador para determinar a qué unidad correspondían las sanciones.

Sin embargo, en las últimas horas surgió una nueva actualización que cambió el escenario. El periodista Santiago Sposato difundió capturas del sistema nacional de Seguridad Vial donde se observaría que la empresaria finalmente canceló el total de la deuda registrada en ambas jurisdicciones.

“Pido un fuerte aplauso para WN que pagó los 16 millones de multas de tránsito en CABA y Provincia de Buenos Aires”, expresó el comunicador al mostrar la información que indicaría que el monto fue saldado.

De esta manera, el tema que había comenzado como una polémica mediática terminó con una resolución concreta: el pago de una suma millonaria que dejó al descubierto no solo la cantidad de infracciones acumuladas, sino también el impacto económico que pueden alcanzar las sanciones cuando se prolongan en el tiempo.