VIDEO. Central Norte perdió con Deportivo Morón 2 a 0 y preocupa su arranque en la Primera Nacional

Central Norte perdió esta tarde con Deportivo Morón por 2 a 0, en la provincia de Buenos Aires, agudizando su mal arranque en la Primera Nacional.

El cuervo acumula su segunda derrota en el certamen, todavía no ganó ni rampoco convirtió goles. Con este mal inicio de campeonato, se ubica entre los peores equipos de la zona A.

Durante la primera etapa, el cuervo aguantó algunos sofocones en su área, plantó batalla en la mitad de la cancha, pero sin aproximaciones claras en el arco rival.

En el complemento, Central tuvo la posibilidad de abrir el marcador con un contagolpe que Francisco Borda finalizó con un mano a mano con el arquero Julio Salvá, quien le tapó el remate.

El gallito se puso en ventaja con un tanto de Santiago Kubiszyn, a los 14 minutos del complemento, con una disparo que se metió en un ángulo del arco defendido por Vázquez.

A partir del gol, el encuentro se le hizo cuesta arriba al conjunto salteño, y a los 24 minutos Padilla cometió una falta en el área y el árbitro no dudó en cobrar penal: Olivares anotó y Morón pasó a ganar 2 a 0.

Foto: Prensa Morón

El dueño de casa pudo haber aumentado cifras pero el buen remate de Ramírez pegó en el palo derecho del arquero cuervo.

Casi sin reacción, equivocándose en el traslado del balón y con muchas impreciones en los pases, Central tuvo alguna situación como para descontar.

Foto: Prensa Morón

El equipo dirigido por Adrián Bastía buscará la recuperación dentro de dos semanas, cuando visite por la quinta fecha a Los Andes (13 de marzo), teniendo en cuenta que la cuarta jornada, en la que debía ser local de Godoy Cruz, se suspendió por un paro de los clubes en solidaridad con el presidente Chiqui Tapia, quién es investigado por la Justicia.

Foto: Prensa Central Norte

Las principales incidencias de Morón vs. Central Norte