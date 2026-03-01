Liberaron al gendarme argentino Nahuel Gallo tras más de un año detenido en Venezuela

El gendarme argentino Nahuel Gallo fue liberado este domingo en Venezuela, donde permanecía detenido desde el 8 de diciembre de 2024. Según se informó, el efectivo recuperó la libertad tras pasar 448 días en la prisión militar de El Rodeo I, en el estado Miranda.

La gestión fue llevada a cabo por intermedio de la Federación Venezolana de Futbol, informó la AFA que publicó un comunicado agradeciendo a la presidente encargada, Delcy Rodríguez “por su sensibilidad y disposición para atender esta situación”.

Por su parte, la esposa de Nahuel confirmó la liberación vía redes sociales. "Acabo de hablar con Nahuel Gallo y puedo informarles que ya está volando hacia la Argentina. Estamos profundamente emocionados. Víctor podrá abrazar a su papá en pocas horas", explicó María Alexandra Gómez.

AFA, en tanto, publicó la primera foto de Gallo en su regreso al país, en la que aparece escoltado por los dirigentes Luciano Nakis y Fernando Isla Casares.

La confirmación de su liberación llegó en medio de una jornada de fuerte expectativa, luego de que trascendiera que había sido retirado del penal durante la noche previa. Con el correr de las horas se conoció que efectivamente dejó el establecimiento, lo que puso fin a un prolongado episodio que generó tensión diplomática entre Argentina y Venezuela.

La detención irregular de Gallo

Gallo había sido detenido durante el régimen de Nicolás Maduro, al ingresar al país caribeño desde Colombia con el objetivo de visitar a su pareja y a su hijo, en un viaje de carácter personal. Desde entonces, su caso fue denunciado por el Gobierno argentino y organismos internacionales como una detención arbitraria, lo que motivó reclamos diplomáticos y gestiones ante distintos foros internacionales.

En las últimas semanas, la situación del suboficial se enmarcaba en un proceso más amplio de excarcelaciones en Venezuela, que había alimentado versiones sobre una posible liberación. Finalmente, la noticia se confirmó este domingo, generando alivio en su entorno y en sectores políticos que venían reclamando su excarcelación.

Se espera ahora la confirmación oficial de los detalles del operativo y los pasos a seguir para su regreso definitivo al país, mientras su familia celebra el fin de un proceso que mantuvo en vilo a la opinión pública argentina durante más de un año.