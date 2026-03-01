PUBLICIDAD

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
18°
2 de Marzo,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

reforma de la Carta Orgánica
Perspectiva de Género
Femicidio de Natalia Cruz
guerra en medio oriente
Conflicto Irán - Israel
Asamblea Legislativa
Asamblea Legislativa
reforma de la Carta Orgánica
Perspectiva de Género
Femicidio de Natalia Cruz
guerra en medio oriente
Conflicto Irán - Israel
Asamblea Legislativa
Asamblea Legislativa

DÓLAR OFICIAL

$1420.00

DÓLAR BLUE

$1425.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Nacionales

Milei al bloque kirchnerista: “Son una manga de delincuentes y por eso tienen a su líder presa”

El discurso del presidente de la Nación, en la apertura de sesiones ordinarias, tuvo un apartado para el kirchnerismo y para la exmandataria Cristina Kirchner.
Domingo, 01 de marzo de 2026 22:49
Milei, en uno de los cruces con el peronismo. Foto Juan Foglia - NA
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

El presidente de la Nación, Javier Milei, le dedicó un apartado al bloque de Unión por la Patria (UxP) al escuchar que uno de los legisladores vociferó que se olvidó de la “justicia social”; a esas palabras respondió que “son una manga de delincuentes” y que por ese motivo “tienen a su líder presa”, en referencia a la exmandataria Cristina Kirchner.

“Ignorantes: la justicia social es un robo. Implica un trato desigual frente a la ley, manga de delincuentes. Por eso tienen a la suya presa”, indicó al comienzo del discurso.

En respuesta, los legisladores peronistas le recordaron la causa que tiene iniciada su hermana, la secretaria de Presidencia de la Nación, Karina Milei, acusada de recibir el 3% de los sobornos vinculados al exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo, quien se encuentra actualmente procesado: “Siga con las operetas que la gente sabe que son unos mentirosos, que los audios son falsos y que el que declaró dijo que era mentira y que no tienen los crudos”, añadió.

"Sigan mintiendo, manga de ladrones, por eso tienen a su líder presa, y va seguir presa por la causa de Vialidad, por la causa de los cuadernos, por el Memorando con Irán, es una chorra", disparó.

“Ustedes no pueden aplaudir porque se les escapan las manos a los bolsillos ajenos. Sigan con las operaciones que después los voy a ir a buscar cuando caigan en la justicia por mentirosos”, manifestó el presidente.

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD