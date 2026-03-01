Milei al bloque kirchnerista: “Son una manga de delincuentes y por eso tienen a su líder presa”

El presidente de la Nación, Javier Milei, le dedicó un apartado al bloque de Unión por la Patria (UxP) al escuchar que uno de los legisladores vociferó que se olvidó de la “justicia social”; a esas palabras respondió que “son una manga de delincuentes” y que por ese motivo “tienen a su líder presa”, en referencia a la exmandataria Cristina Kirchner.

“Ignorantes: la justicia social es un robo. Implica un trato desigual frente a la ley, manga de delincuentes. Por eso tienen a la suya presa”, indicó al comienzo del discurso.

En respuesta, los legisladores peronistas le recordaron la causa que tiene iniciada su hermana, la secretaria de Presidencia de la Nación, Karina Milei, acusada de recibir el 3% de los sobornos vinculados al exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo, quien se encuentra actualmente procesado: “Siga con las operetas que la gente sabe que son unos mentirosos, que los audios son falsos y que el que declaró dijo que era mentira y que no tienen los crudos”, añadió.

"Sigan mintiendo, manga de ladrones, por eso tienen a su líder presa, y va seguir presa por la causa de Vialidad, por la causa de los cuadernos, por el Memorando con Irán, es una chorra", disparó.

“Ustedes no pueden aplaudir porque se les escapan las manos a los bolsillos ajenos. Sigan con las operaciones que después los voy a ir a buscar cuando caigan en la justicia por mentirosos”, manifestó el presidente.