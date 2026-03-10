PUBLICIDAD

11 de Marzo,  Salta, Centro, Argentina
medio oriente en guerra
Aniversario de la muerte de Miguel Ragone
Centro Juventud Antoniana
Torneo Primera Nacional 2026
La Liga Profesional
caso de las francesas
Deportes

Central Norte visita a Los Andes y Gimnasia recibe a Temperley

El cuervo jugará el sábado de visitante, mientras que el albo lo hará el domingo en el Michel Torino.
Miércoles, 11 de marzo de 2026 01:06

Luego del paro de la AFA tanto la Liga Profesional como el ascenso vuelven a jugar. En el caso de los equipos de la Primera Nacional, este fin de semana se llevará a cabo la fecha 5, para seguir con el cronograma pautado con anterioridad. La suspendida fecha 4 se jugará en mayo, cuando termine la primera rueda.

De esta manera, el sábado próximo Central Norte visitará a Los Andes en el estadio Eduardo Gallardón.

En el torneo 2026 el conjunto "Mil Rayitas" lleva tres partidos sin ganar: empató 0 a 0 con Alte. Brown, 1 a 1 con Ciudad de Bolívar y perdió 1 a 0 frente a Defensores de Belgrano.

Por su parte, el cuervo salteño está en situación casi similar, ya que tampoco vio la victoria en 2026. Cayó 2 a 0 ante Deportivo Morón y 1 a 0 visitando a San Miguel. Además empató 0 a 0 recibiendo a Colón de Santa Fe.

 

Gasolero en la mira

 

Por su parte, Gimnasia y Tiro, dirigido por Fernando "Teté" Quiroz y que transita un momento inmejorable en el torneo, en donde es líder de la zona B con puntaje ideal producto de tres victorias, recibirá el domingo a partir de las 16 en el estadio Michel Torino, a Temperley.

De esta manera el conjunto de la Vicente López, que mantiene su invicto en Salta hace más de un año, buscará prolongar su buen inicio sumando una nueva victoria a las ya conseguidas ante Colegiales, Patronato y Almagro y con un objetivo muy claro: la Liga Profesional.

 

 

