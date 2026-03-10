Central Norte visita a Los Andes y Gimnasia recibe a Temperley

Luego del paro de la AFA tanto la Liga Profesional como el ascenso vuelven a jugar. En el caso de los equipos de la Primera Nacional, este fin de semana se llevará a cabo la fecha 5, para seguir con el cronograma pautado con anterioridad. La suspendida fecha 4 se jugará en mayo, cuando termine la primera rueda.

De esta manera, el sábado próximo Central Norte visitará a Los Andes en el estadio Eduardo Gallardón.

En el torneo 2026 el conjunto "Mil Rayitas" lleva tres partidos sin ganar: empató 0 a 0 con Alte. Brown, 1 a 1 con Ciudad de Bolívar y perdió 1 a 0 frente a Defensores de Belgrano.

Por su parte, el cuervo salteño está en situación casi similar, ya que tampoco vio la victoria en 2026. Cayó 2 a 0 ante Deportivo Morón y 1 a 0 visitando a San Miguel. Además empató 0 a 0 recibiendo a Colón de Santa Fe.

Gasolero en la mira

Por su parte, Gimnasia y Tiro, dirigido por Fernando "Teté" Quiroz y que transita un momento inmejorable en el torneo, en donde es líder de la zona B con puntaje ideal producto de tres victorias, recibirá el domingo a partir de las 16 en el estadio Michel Torino, a Temperley.

De esta manera el conjunto de la Vicente López, que mantiene su invicto en Salta hace más de un año, buscará prolongar su buen inicio sumando una nueva victoria a las ya conseguidas ante Colegiales, Patronato y Almagro y con un objetivo muy claro: la Liga Profesional.