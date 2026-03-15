VIDEO. Nació entre músicos de cumbia, pero dará un concierto de clásicos: Javier Guantay saldrá a brillar en el Teatro Provincial

Mientras crecía entre las tumbadoras, los timbales y un acordeón, Javier Guantay se reveló: dejó sus raíces de la cumbia para dedicarse al piano y a la música clásica. Y este martes, tendrá su primera gran cita con la gente, en el Teatro Provincial Juan Carlos Saravia, donde brindará un concierto solista desde las 20.30.

El pianista salteño expondrá su talento en el marco del Festival ExpoMúsica organizado por la Fundación Parnasoss. La entrada será libre y gratuita.

Durante la velada interpretará obras de tres grandes compositores del repertorio pianístico: Ludwig van Beethoven, Robert Schumann y Franz Liszt.

"Algunos encasillan a Beethoven en el clasicismo. Y otros autores más relacionados al romanticismo, que son Schumann y Liszt", explicó el músico sobre el programa elegido.

"Son estilos diferentes, pero igual de interesantes, y espero que esa propuesta sea interesante para el público", agregó.

El concierto tendrá además una particularidad en la trayectoria del pianista: será su primera presentación solista en una sala de estas características, ya que anteriormente había realizado actuaciones en ámbitos más íntimos o reuniones pequeñas.

Sus expectativas

El músico aseguró que su mayor deseo es que el público pueda disfrutar de la experiencia. "Sobre todo poder acercar la música clásica a la gente porque es por algo a lo que no está acostumbrada", comentó.

Para Guantay, la música clásica no debería ser percibida como un arte lejano o elitista. "Es música, es un lenguaje universal, todos lo podemos entender, no tiene ningún grado de elitismo ni de nada, entonces desde ese lugar mi expectativa es que la gente pueda ir y pueda disfrutar del concierto".

Familia de la cumbia

La historia musical de Guantay está profundamente marcada por su entorno familiar. Aunque hoy se dedica al repertorio clásico, creció rodeado de la música popular. "Yo vengo de una familia de músicos. Mi papá es Luis Guantay y mi mamá Célda Duarte", contó.

Su padre cuenta con una extensa carrera en la música tropical, además de ser profesor en la Escuela de Música. "Él tiene su grupo hace más de 60 años que es 'Luis y sus colombianos'". Pero esta relación con la cumbia no termina allí: "Mi tío, hermano de él y mis primos son del Grupo Guanabara. Y mi otro tío estaba en el Grupo Barranquilla", explicó, refiriéndose a legendarias bandas de cumbia salteñas.

Su vínculo con el piano

Desde muy chico, Javier se vio obligado a aprender a tocar instrumentos musicales, "porque somos todos músicos en casa".

En un principio la idea era que estudiara violín, pero las circunstancias cambiaron su destino. "Mi padre era profesor de acordeón y me quiso inscribir en violín. No conseguimos lugar y me anotó en piano. Y ahí empecé con el piano, yo tenía 12 años".

Su vínculo con la música clásica nació a partir de una obra que lo marcó profundamente: Claro de Luna de Beethoven. "Es lo primero que escuché en ese momento, una obra muy interesante, muy linda".

Sin embargo, su acceso al piano no fue inmediato. "No tuve instrumento hasta que cumplí los 24 años", recordó.

Además de su carrera como pianista, Guantay es profesor de música, comunicador social y actualmente trabaja en la Universidad Nacional de Salta. “Mi vida tiene esa dualidad presente, pero siempre trato de darle prioridad al piano porque es lo que me motiva”, explicó.

Basta de prejuicios

Para el pianista, uno de los grandes desafíos es derribar los prejuicios que todavía rodean a la música académica. "Hay un cierto público establecido, hay un perfil de la gente que va a escuchar normalmente la orquesta, que asiste a conciertos. Pero a mí me encantaría que eso pudiera democratizarse mucho más y llevar a conocer la música en los barrios".

Señaló que muchas veces la distancia entre el público y este género responde más a percepciones culturales que a una dificultad real. “Pareciera que fuese algo más difícil, algo que no está al alcance de todos y sin embargo sigue siendo música, un lenguaje universal que todos podemos comprender, sentir e imaginar”.

“A veces uno tiene prejuicios o tiene ideas preconcebidas sobre algo, y a medida que te vas interiorizando vas encontrando ciertas vetas que te permiten engancharse”.

En ese sentido, Guantay también proyecta a futuro llevar la música clásica a distintos lugares de la provincia.

Una invitación abierta al público

Guantay aprovechó la oportunidad para invitar a los salteños a asistir al concierto. “Invito a la gente al teatro, no solo por decir el teatro, porque es nuestro. O sea, es de la ciudad, es de los salteños, entonces me encantaría que la gente se pueda acercar siempre a este tipo de propuestas”.

Y agregó: “Además del placer que te da escuchar algo nuevo, algo diferente y un género nuevo, te ayuda a abrir la cabeza”.

Para la gente de los barrios y del interior

En ese sentido, Guantay proyecta a futuro llevar la música clásica a distintos lugares de la provincia. “Siempre tuve la idea de decir, me gustaría llevar un concierto y tocarlo en tal pueblo, acá, allá. Llevar a que la gente conozca otra cosa que muchas veces está alejada”.

El objetivo es que este tipo de propuestas culturales puedan llegar también a los barrios y al interior salteño.

El impulso de la Fundación Parnasoss

Carolina Ceriani, presidenta de la Fundación Parnasoss y organizadora del concierto, destacó el talento del pianista. “A Javi lo conocemos hace algunos años y considero que es un muy buen pianista. Forma parte del grupo de los jóvenes artistas que hay en Salta”.

La institución trabaja desde hace años impulsando espacios para músicos emergentes. “Fomentamos que estos jóvenes artistas salgan a la luz y tengan espacios donde hacerlo. Nosotros llevamos 15 años de trabajo con la Fundación”.

El recital de Guantay forma parte del Festival ExpoMúsica, una propuesta cultural que se realiza durante las distintas estaciones del año. “Es un festival anual que se hace con todos los cambios de estación. En este último, el de verano”.

La presidenta de la fundación también señaló que la organización sostiene sus actividades sin financiamiento estatal.

“No recibimos dinero de nadie, ni nacional, ni provincial ni municipal. Pero sí tenemos un convenio, como con Cultura, que nos permite tener ciertas posibilidades”.

Falta de apoyo a los jóvenes artistas

Consultado sobre la situación cultural, el pianista Javier Guantay también reflexionó sobre las dificultades que enfrentan muchos artistas para desarrollar su carrera. “Creo que hay mucha gente que también lo vivió y es justamente la falta de acompañamiento en relación al apoyo a los jóvenes, al arte”.

A su entender, uno de los problemas centrales es la escasez de políticas culturales sostenidas. Guantay recordó además experiencias personales en las que buscó oportunidades para continuar su formación.

“En algún momento, de experiencia propia, uno ha tocado puertas preguntando posibilidad de becas o cosas así para estudiar en el extranjero o de ese tipo de consultas y nunca hay nada, nunca hay nada, la verdad”.

Desde su rol docente también observa el potencial de muchos jóvenes músicos.

“Como docente de la Escuela de Música te digo, se ven todos los días jóvenes talentos que tienen muchas capacidades como para que no tengan sostén, no tengan una espalda alineada”.

