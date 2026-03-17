VIDEO. Campo Quijano: detienen a un hombre acusado por varias estafas en el Valle de Lerma

Un presunto intento de estafa en un comercio ubicado sobre la ruta nacional 51, en la zona de La Lomita, en Campo Quijano, derivó en la detención de dos personas durante un operativo realizado en las últimas horas. El hecho fue denunciado por el propietario del local, quien advirtió que un cliente había realizado una compra mediante una transferencia que nunca se acreditó en su cuenta bancaria.

A partir de la denuncia, intervino la Fiscalía Penal de Rosario de Lerma, a cargo de Daniel Escalante, que dispuso una serie de medidas investigativas para identificar al sospechoso. Con los datos reunidos, personal de la Dirección General de Investigaciones desplegó tareas de vigilancia que permitieron ubicar un vehículo vinculado a la causa.

Durante el procedimiento, los efectivos interceptaron el rodado y entrevistaron al conductor, quien manifestó desempeñarse como chofer de la aplicación Uber. Según relató, su función era únicamente trasladar al sospechoso, aunque reconoció estar al tanto de su posible vinculación con hechos delictivos difundidos en redes sociales.

El propio conductor colaboró con la investigación y condujo a los uniformados hasta el domicilio del acusado, luego de recibir una llamada para concretar un nuevo traslado. Finalmente, el operativo se concretó en inmediaciones del barrio Los Algarrobos, donde se interceptó nuevamente el vehículo con ambos ocupantes.

Como resultado, los dos hombres fueron demorados y trasladados a una dependencia policial, mientras que se procedió al secuestro del automóvil y dos teléfonos celulares. Desde la Fiscalía adelantaron que solicitarán la detención formal de los implicados mientras avanzan las actuaciones judiciales en torno al caso.