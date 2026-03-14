Buscan a un sujeto que estafa en comercios del Valle de Lerma

En medio de la crisis económica que atraviesa el país, donde cada venta cuenta y cada peso se cuida, un estafador serial volvió a sembrar preocupación entre comerciantes del Valle de Lerma. Con una modalidad repetida y calculada, el sujeto recorre negocios pequeños, exhibe comprobantes de transferencias bancarias falsas y se retira con mercadería antes de que los comerciantes puedan verificar si el dinero realmente ingresó.

El episodio más reciente ocurrió el jueves cerca de las 15:30 en el drugstore "Coca Mary", ubicado sobre la ruta 51, en la conocida curva de Las Lomitas, en Campo Quijano. Según relataron desde el local, el hombre realizó una compra y mostró en su celular un supuesto comprobante de transferencia por $90 mil. Minutos después, cuando el joven cajero revisó la cuenta, descubrió que el dinero nunca había sido acreditado.

Comerciantes del Valle de Lerma aseguran que se trata del mismo individuo que ya protagonizó otras maniobras similares en distintos puntos. En diciembre en la carnicería J&M, en Rosario de Lerma el hombre realizó una compra cercana a los $100 mil, mostró un supuesto comprobante de transferencia electrónica y se retiró con la mercadería. Cuando los propietarios revisaron la cuenta bancaria, el dinero nunca había ingresado.

"Confiamos como lo hacemos todos los días con cada cliente. Jamás pensamos que nos iba a pasar", expresaron con indignación desde el pequeño emprendimiento.

Con actitud sospechosa

El dueño de una mueblería de La Merced, relató a El Tribuno que la semana pasada el mismo hombre intentó repetir la maniobra en su negocio. Ingresó al local, eligió varios productos, entre ellos un colchón, un anafe y una plancha, por un monto de $233 mil y aseguró que pagaría por transferencia bancaria.

"Ya tenía una actitud sospechosa. Decidí salir a atenderlo", relató Hernán Siles dueño del comercio ubicado La Merced. Como exige la normativa se le solicitó el DNI para generar la factura. Con esos datos se inició el proceso de facturación mientras el cliente mostraba desde su celular un supuesto comprobante de transferencia del Banco Santander. Pero el dinero no impactaba. "Nos pedía que esperáramos unos minutos. Incluso insistió en que le entregáramos al menos el anafe. Le dijimos que no y se retiró. Antes de hacerlo, el dueño del negocio capturó imágenes de él.

Está camuflado, pero está

Estafas quirúrgicas de al menos seis comercios de Cerrillos, Rosario de Lerma, Quijano, La Merced y Moldes. Hay denuncias, la fiscalía elabora un identikit con IA para bsucarlo.

El nombre que aparece vinculado a estas maniobras sería un tal Enrique S. R., aunque la Justicia deberá confirmar si se trata efectivamente del responsable de esta seguidilla de estafas que comete cada vez que se olvidan de él. Sus golpes son seriales, aseguran sus víctimas.